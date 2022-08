Mercato OM : Sanchez devrait pousser deux joueurs vers la sortie…

La probable arrivée d’Alexis Sanchez à l’OM devrait entraîner les départs de Konrad De La Fuente et de Cédric Bakambu. Les deux joueurs disposent déjà de plusieurs propositions à l’étranger.

Annoncé du côté de l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez est désormais libre. L’attaquant Chilien a résilié son contrat avec l’Inter Milan, ont annoncé les Nerazzurri dans un communiqué lundi après-midi. Sanchez devrait donc, sauf retournement de situation de dernière minute rejoindre Marseille où un contrat de deux ans à 3 Millions net par saison l’attend. Les discussions entre son agent Fernando Felicevich et les dirigeants milanais ont finalement abouti. L’agent du joueur réclamait le versement de 4,5 Millions d’euros sur les 7 Millions annuels que gagnait Sanchez à Milan.

Deux joueurs sacrifiés pour faire venir Sanchez ?

Le président marseillais Pablo Longoria est optimiste depuis quelques jours sur la finalisation du dossier qui pourrait intervenir dans les prochaines heures. L’arrivée de l’attaquant Chilien devrait sceller le sort de deux joueurs marseillais. Selon le journal l’Equipe, Konrad De La Fuente et Cédric Bakambu auraient été invités à quitter le club. Le premier cité bénéficie de plusieurs touches en Grèce et en Turquie. Cédric Bakambu pourrait lui rejoindre le Celta Vigo dans les prochains jours.

🔴 L’OM veut se séparer de deux attaquants rapidement, (De la Fuente 🇺🇸 déjà sur le départ) et Bakambu 🇨🇩 en priorité, pour alléger sa masse salariale et faire une place à Alexis Sanchez 🇨🇱.#TeamOM | #MercatOM L’équipe pic.twitter.com/dUCzl03dW1 — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) August 4, 2022

Le Celta Vigo serait entré en discussions avec l’OM pour recruter Cédric Bakambu 🇨🇩. (@morrazzo) pic.twitter.com/byvlV5ZJQv — Actu Foot (@ActuFoot_) August 2, 2022

Nouveau rebondissement dans le dossier De La Fuente !

Annoncé sur le départ avec la probable arrivée d’Alexis Sanchez à Marseille, Konrad de la Fuente n’ira finalement pas en Espagne. Selon les informations recueillies par RMC, le prêt envisagé entre l’Olympique de Marseille et Valladolid n’a pas abouti. Le média précise que d’autres clubs seraient intéressés par la venue de l’attaquant Américain. L’Olympiakos et Besiktas seraient entrés dans la danse pour signer le jeune ailier de 21 ans. Des discussions seraient en cours avec les deux clubs. Arrivé à l’été 2021 en provenance du FC Barcelone, De La Fuente a été blessé une bonne partie de la saison écoulée et n’a pas pu combler les attentes placées en lui. Les dirigeants olympiens souhaiteraient se séparer de lui pour renflouer les caisses du club.

Beşiktaş ve Olympiacos, Marsilya’da forma giyen 21 yaşındaki sol kanat Konrad de la Fuente ile ilgileniyor. Her iki takımla da görüşmeler sürüyor. (RMC Sport) — Bülent USLU (@bulentuslu1903) August 7, 2022