OM : Une grosse erreur de Gattuso pointée du doigt

Malgré le fait que le coach italien se soit renseigné autour du joueur pour le mettre dans les meilleures conditions à l’OM, Iliman Ndiaye joue systématiquement sur un côté. Une erreur ciblée par L’Equipe ce lundi.

Le journal L’Equipe revient ce lundi sur l’attaque marseillaise qui a été muette lors de la réception du LOSC au Vélodrome samedi dernier. Le quotidien sportif explique notamment que Gennaro Gattuso s’est beaucoup renseigné sur le profil d‘Iliman Ndiaye lors de son arrivée afin de pouvoir l’utiliser dans le meilleur des postes et tirer le maximum du Sénégalais. Seulement, le coach italien ne cesse de le faire entrer sur un côté.

L’Equipe explique cela par un manque de solutions sur les ailes. Correa n’est pas à 100%, Gattuso ne veut pas utiliser Harit à ce poste, il le préfère aussi dans l’axe et Mughe est toujours blessé pour le moment. L’ancien joueur de Sheffield est donc relégué à un rôle de remplaçant alors qu’il se passe toujours quelque chose avec cet attaquant lorsqu’il est sur le terrain. Il devra encore faire plus pour convaincre Gattuso qu’il est l’homme de la situation.

A LIRE AUSSI : Mercato OM: « Il n’y avait pas de continuité… il a fallu faire un choix pour ma carrière ! »

Les déclarations fortes de Gattuso sur Aubameyang

Gattuso : « Je me jetterais dans les flammes pour défendre Aubameyang et tous mes joueurs. » #OMLOSC — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 4, 2023

Ce samedi lors du nul entre l’Olympique de Marseille et le LOSC, Aubameyang a été ciblé par les supporters. Le Vélodrome a bien fait comprendre au Gabonais qu’il avait raté sa prestation avec des sifflés à sa sortie et une belle ovation pour son remplaçant, Vitinha. En conférence de presse, Gennaro Gattuso a logiquement été questionné à ce sujet. Le coach italien ne comprend pas cet acharnement et parle même de « mode » en ciblant les personnes qui le critiquent. Pour l’entraîneur, il ne manque pas grand chose à PEA pour faire de belles prestations.

« Je suis satisfait de ce groupe, je ne l’échangerais contre presque aucun autre groupe en Ligue 1. Aubameyang ? Je l’ai déjà dit nous sommes des professionnels, bien payés, je respecte le public, ils payent leurs billets… Mais j’ai parlé à mon équipe, je leur ai dit que moi aussi, j’avais déjà été sifflé, a confié le coach en conférence de presse ce samedi soir. Pierre-Emerick (Aubameyang) a 34 ans, il a fait une carrière incroyable. Moi, mon rôle c’est de le défendre et de défendre tous mes joueurs jusqu’à la mort. Quelles difficultés pour Aubameyang ? Ce qui lui manque c’est de marquer des buts ! C’est tout ! J’ai l’impression que c’est une mode de parler en ce moment d’Aubamayang. Il a raté 2, 3 passes en 1ère MT mais je ne vois pas un joueur mort, désinvolte. C’est juste parce qu’il s’appelle Aubameyang, que l’on attend qu’il marque deux buts à chaque match. Je me jetterais dans les flammes pour défendre Aubameyang et tous mes joueurs. »