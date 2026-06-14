OM : Marcelino balance sur une expérience « plus que traumatisante » !

Près de trois ans après son départ de Marseille, Marcelino est revenu sur son bref passage à la tête de l’OM dans un entretien accordé à Marca. L’ancien technicien espagnol a notamment évoqué le contexte qui a entouré son départ en septembre 2023 et les conséquences de la crise traversée par le club à cette période.

Marcelino revient sur son expérience à l’OM

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Ancien entraîneur de l’OM, Marcelino est revenu sur les circonstances de son départ dans un entretien accordé au quotidien espagnol Marca. Arrivé à Marseille durant l’été 2023 pour succéder à Igor Tudor, le technicien espagnol n’était resté que quelques semaines sur le banc olympien.

Proche de Pablo Longoria, qu’il avait connu à Valence, Marcelino avait été choisi pour lancer un nouveau cycle. Mais après l’élimination de l’OM face au Panathinaïkos au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, puis une réunion particulièrement tendue entre la direction et des représentants des groupes de supporters, l’entraîneur avait quitté ses fonctions en septembre 2023.

Interrogé par Marca, l’Espagnol n’a pas caché son ressenti sur cette période marseillaise.

« Mon expérience à l’OM a été traumatisante ? Plus que traumatisante, c’était pratiquement une non-expérience vu le peu de temps que nous y avons passé. C’est quelque chose qui n’est pas courant dans le football. Mais nous voyons les conflits constants que cela génère et avec lesquels cette institution doit composer. Et puis, nous parlions aussi tout à l’heure de prendre de bonnes décisions et parfois, en raison de certaines circonstances, nous n’avons pas suffisamment analysé la situation », a confié Marcelino à Marca.

« Ce fut le chaos », estime l’ancien entraîneur olympien

L’ancien coach marseillais est également revenu sur le contexte sportif et institutionnel qui entourait ses débuts sur le banc de l’Olympique de Marseille.

« Que s’est-il passé ? Ce qui s’est passé à Marseille est difficile à évaluer, car nous n’avons eu que quatre entraînements, nous n’avions même pas encore l’effectif. L’équipe qui était quatrième a fait match nul contre le troisième et ensuite, ce fut le chaos [révolte des ultras]. Puis l’entraîneur est parti avec le président [Pablo Longoria], qui s’apprêtait à partir. C’est complètement illogique et contraire à ce que l’entraîneur recherche toujours, à savoir la stabilité », a ajouté Marcelino.

Après son départ de Marseille, le technicien espagnol avait rapidement retrouvé un banc en rejoignant Villarreal. Désormais en fin de contrat, l’ancien entraîneur de l’OM est à la recherche d’un nouveau projet, tandis que ses déclarations à Marca rappellent l’une des périodes les plus mouvementées de l’actualité récente du club phocéen.