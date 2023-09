OM: « Marcelino est une erreur de casting », dénonce Djellit !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Arrivé seulement il y a 2 mois, Marcelino quitte déjà l’Olympique de Marseille. Le technicien espagnol a remis sa démission aux dirigeants olympiens. Le club phocéen a officialisé son départ dans un communiqué, évoquant des raisons extra-sportives.

Comme attendu, l’OM a annoncé le départ de Marcelino, seulement 2 mois après son arrivée, dans un communiqué publié ce mercredi. « Dans la continuité du communiqué publié hier soir au sujet de l’équipe dirigeante, l’Olympique de Marseille considère que les événements du 18 septembre dernier ne permettent pas à Marcelino et à son staff technique d’exercer dans de bonnes conditions la fonction pour laquelle ils ont été engagés. En conséquence de cette situation déplorable, Marcelino et son staff ne poursuivront pas leur mission à l’Olympique de Marseille. Au vu du contexte, l’ensemble du club est extrêmement déçu de devoir faire face au départ d’un entraîneur et d’un staff technique, arrivés à Marseille seulement le 23 juin et pleinement engagés auprès du club, pour des raisons extra-sportives »

A LIRE AUSSI: Crise à l’OM: Les supporters s’en prennent à Longoria

« Marcelino, une présence absente »

Marcelino, « une présence absente » depuis le début. Le sentiment qu’il était là sans être vraiment là. Une erreur de casting pour un club comme l’OM. — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) September 20, 2023

Sous le feu des critiques après l’élimination lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, ou encore le style de jeu de son équipe, le coach ibérique ne laissera pas un souvenir impérissable dans la cité phocéenne. « Marcelino, « une présence absente » depuis le début. Le sentiment qu’il était là sans être vraiment là. Une erreur de casting pour un club comme l’OM », a affirmé le journaliste Nabil Djellit sur son compte X (anciennement Twitter).