Crise à l’OM: Les supporters s’en prennent à Longoria

L’avenir de Pablo Longoria est incertain du coté de l’Olympique de Marseille. Les tensions avec certains groupes de supporters pourraient avoir raison de son avenir.

Pablo Longoria tombe de haut. Souvent félicité pour sa compétence dans la gestion du club, notamment en ce qui concerne le recrutement, le dirigeant olympien a connu de nombreux succès. Mais cette saison, le vent semble avoir tourné. Outre l’élimination en troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions face au Panathinaïkos et le style de jeu peu séduisant prôné par Marcelino, certains groupes de supporters ont d’autres reproches à faire au président de l’OM.

Les supporters nient les menaces de mort

Lors d’une réunion de dix minutes ce lundi, les supporters ont pointés du doigt des supposées pratiques et « magouilles » sur la gestion du club phocéen, ce qui a fortement déplu à Longoria. L’Espagnol, qui n’a pas pu en placer une selon L’Equipe, a envisagé de démissionner avant de finalement prendre du recul avant d’annoncer son choix définitif. L’avenir de l’ancien dirigeant du FC Valence ainsi que de ses acolytes, dont Javier Ribalta, semble plus qu’incertain. Les groupes de supporters lui ont laissé 4 matchs pour partir.

« Certains ont vomi ce qu’ils avaient sur le cœur depuis un moment. On lui reproche l’histoire avec (Steve) Mandanda. Notre capitaine, notre Il Fenomeno. Il l’a fait partir comme un malpropre. (Dimitri) Payet pareil, (Mattéo) Guendouzi aussi et (Alexis) Sanchez, c’était la goutte de trop. On avait dit que s’il y avait un problème, on aurait aimé rencontrer les joueurs. On a senti que ça n’allait plus sur le terrain. On l’a remarqué, les 65 000 personnes au stade l’ont remarqué. La cassure avec la direction est faite. Nous avons demandé la démission des quatre dirigeants présents. On ne reviendra pas de sitôt sur cette exigence », a confié René Poutet, le Président du Handi Fan Club OM à La Marseillaise.

Les groupes de supporters accusent Longoria

Concernant les menaces de mort, il a démenti : «il faut arrêter les mensonges ! Il y a juste eu des mots comme “casse-toi”, “fais tes valises”, mais pas de menaces de mort ». Présent lors de la réunion, un supporter, qui a préféré garder l’anonymat, a également chargé Longoria dans les colonnes de La Provence. «Il n’y a pas eu de menaces de mort comme on a pu l’entendre, sûrement pas ! Juste un coup de pression comme on sait le faire à Marseille. On a évoqué plusieurs choses, dont la gestion des cas (Steve) Mandanda et (Dimitri) Payet, mais aussi ceux de (Matteo) Guendouzi et (Alexis) Sanchez. On a parlé du début de saison, de la mauvaise qualité du jeu, aussi, et de certains dossiers, comme les problèmes avec les féminines et le centre de formation », a affirmé le fan.

« Et on a reproché à (Pablo) Longoria la politique sportive du club, mais aussi de se gaver sur le dos de l’OM, de faire manger ses amis en les mettant en place, de prendre des sous sur les transferts… Là, il a répondu : « si vous pensez que j’ai pris 1€, je quitte le club ». Il était blanc comme un linge, on aurait dit un petit garçon en train de se faire gronder par des adultes et les autres n’ont pas bronché. Il n’a pas compris qu’en tant que président, il doit imposer son autorité et nous dire de rester à notre place. Au lieu de ça, il tremble…», a-t-il ajouté.

Pablo Longoria a décidé de se mettre en retrait pour le match de Ligue Europa face à l’Ajax Amsterdam, dans un communiqué ce mardi soir. Après le départ annoncé de Marcelino, l’OM a décidé de nommé entraîneur intérimaire Jacques « Pancho » Abardonado, qui faisait déjà parti du staff.