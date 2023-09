OM : Marcelino obligé de modifier son animation offensive ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Trêve internationale oblige, le retour sur les terrains de l’OM ne se fera pas avant dimanche face au TFC. Pour cette rencontre, Marcelino devrait être privé d’Ismaila Sarr, qui s’est blessé aux ischios jambier avec sa sélection du Sénégal. Le coach espagnol va devoir changer ses plans…

En effet, selon les informations de Record Sénégal, l’ailier de l’Olympique de Marseille a subi une blessure qui l’a contraint à regagner la France plus tôt que prévu. Cette nouvelle est un coup dur pour le sélectionneur Aliou Cissé, qui devra se passer des services de l’ancien ailier de Watford, notamment lors du match contre les redoutables Fennecs d’Algérie. Cette situation pourrait également être un gros coup dur pour l’Olympique de Marseille. Marcelino va devoir remodeler son attaque.

Mughe, première option s’il est apte ?

Le remplaçant de Sarr est le jeune François-Régis Mughe. Cependant, l’ailier droit qi vient d’être appelé avec la sélection du Cameroun a été touché à la cheville. Cependant, ce dernier sera apte dimanche pour la reception du TFC car il a déjà fait son retour à l’entrainement. Mughe a déjà été titularisé par Marcelino à ce poste.

Plus de peur que de mal pour François-Régis Mughe 🇨🇲 qui s'est entrainé normalement hier soir avec le Cameroun.

Iliman Ndiaye, une possibilité ?

Marcelino a aussi comme possibilité de décaler Iliman Ndiaye côté droit. L’international sénégalais a déjà joué à ce poste à Sheffield et c’est un poste qu’il occupe aussi en sélection. Dans ce cas, Vitinha pourrait être titularisé aux côtés d’Aubameyang en attaque. Marcelino avait évoqué les débuts mitigés de sa jeune recrue : « J’ai mon idée sur la question, et je pense que la vôtre est un peu trop négative. C’est un jeune joueur qui arrive, c’est la première fois qu’il évolue dans un grand club, avec autant d’exigences. Lui veut répondre à ces très hautes attentes. C’est très difficile pour un joueur de 22-23 ans de performer au top tout de suite. Exiger cela de lui serait injuste. Si tout marchait bien d’entrée, ça serait beaucoup plus facile. Il y a un processus à suivre. Les supporters doivent avoir de la patience, vous aussi, et lui aussi ! Permettez-lui de profiter un peu. Quand il prendra du plaisir sur le terrain, on verra le meilleur Iliman. Le staff doit chercher le meilleur chemin avec lui mais sans anxiété, sans penser qu’il va marquer plein de buts, sans lui dire qu’il doit être le meilleur de l’équipe. »