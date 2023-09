Mercato OM : Longoria et Marcelino prévoient déjà un joli coup ?

Après un début de saison ratée et notamment marqué par l’élimination de la Ligue des champions lors des tours préliminaires , l’Olympique de Marseille va maintenant devoir élever son niveau pour rassurer ses supporters. Si le mercato estival à fermé ses portes il y a quelques semaines, on parle déjà du prochain marché des transferts.

A lire aussi : Concurrents OM : Nouvelles graves accusations contre le président du PSG !

Si l’on en croit les informations du média espagnol Todofichajes Marcelino estimerait ainsi qu’il est encore crucial de renforcer le flanc gauche de son équipe. et le coach marseillais aurait dans son viseur un de ses ancien protégé du côté de San Mamés : Iker Muniain (30 ans)

A lire aussi : Une ancienne gloire de l’OM pistée par Lyon !

Concurrents OM : Nouvelles graves accusations contre le président du PSG ! – https://t.co/J8JiybhaKF pic.twitter.com/Es3DNOrZon — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 11, 2023

Iker Muniain visé par Marcelino ?

Sachant que Muniain ne figure pas actuellement dans les plans d’Ernesto Valverde et que son contrat arrive à expiration, même si une offre de renouvellement lui est présentée par l’Athletic, Marcelino aurait sollicité sa direction sportive pour évaluer une possible signature lors du marché d’hiver. La valeur estimée de Muniain atteint les 10 millions d’euros, et si aucune prolongation n’est en vue, son transfert pourrait être négocié pour un montant moindre. Cependant, le départ du joueur libérerait une part importante de la masse salariale de l’Athletic, sachant que le joueur perçoit actuellement 2,5 millions d’euros par an.

Il reste à voir si le joueur de Bilbao, qui a passé toute sa carrière au club depuis ses débuts à l’âge de 16 ans et qui en compte désormais 30, optera pour une première expérience ailleurs ou décidera de rester.

De son côté, l’OM a déjà recruté en toute fin de mercato l’argentin Joaquin Correa (29 ans) pour évoluer à ce poste. Reste à savoir si ce dernier sera capable de s’imposer d’ici le prochain marché des transferts.