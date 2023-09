OM : Marcelino va pouvoir jauger le niveau de son équipe !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Alors que cette trêve internationale semble une nouvelle fois interminable, l’OM va reprendre le chemin de la Ligue 1 ce dimanche au Stade Vélodrome face à Toulouse. Le premier match d’une grosse série pour Marcelino.

Peu convaincants dans le jeu, éliminé de la Ligue des Champions et incapables de s’imposer à Metz et à Nantes en supériorité numérique, l’OM a réalisé un début de saison très moyen. Marcelino demande de la patience, mais son équipe va devoir vite trouver des automatisme car le niveau des adversaires va clairement augmenter lors des prochaines rencontres. Le calendrier s’annonce bien plus corsé !

La trêve internationale c’est long… l’#OM rejoue ce dimanche et derrière ça va enchainer !!! #Ligue1 #EuropaLeague pic.twitter.com/tnc8FsVZYL — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 12, 2023

Le programme de l’OM en Europa League

Jeudi 21 septembre: Ajax-OM (21h)

Jeudi 5 octobre: OM-Brighton (18h45)

Jeudi 26 octobre: OM-AEK (18h45)

Jeudi 9 novembre: AEK-OM (21h)

Jeudi 30 novembre: OM-Ajax (21h)

Jeudi 14 décembre: Brighton-OM (21h)

A lire : Mercato OM : Un titulaire de Marcelino évoque déjà son avenir !

Toutes ces rencontres ont un point commun qui devrait faire plaisir aux supporters marseillais et à leur portefeuille ! Pour ceux qui n’auront pas la chance d’être au stade Vélodrome ou en déplacement, W9 diffuera toutes les rencontres de phase de poules l’Olympique de Marseille cette saison !

Car après la reception du Toulouse FC, l’OM va débuter la phase de poule de Ligue Europa ce jeudi 21 septembre face à l’Ajax Amsterdam, puis les marseillais vont se déplacer au PSG. La semaine suivante, Marseille va recevoir Brighton puis Le Havre.

Marcelino avait évoqué la Ligue Europa en conférence de presse : « C’est important pour nous de nous retrouver dans le deuxième chapeau, on y tenait. On tient à cette compétition, on veut être compétitifs. On va voir le tirage, c’est une compétition dans laquelle l’OM a une bonne histoire sur les 20 dernières années. C’est très important de chercher à être compétitif, premièrement parce que c’est une compétition européenne. C’est important aussi pour le football français de tenir la 5e position ».

Près de 8 millions de gains perçus avant le début de la C3

Selon les estimations de Sportune, les Olympiens ont déjà perçu environ 8 millions d’euros avant même le début de la compétition. Pour cela, il y a d’abord la prime de qualification de 3,63 millions euros, à laquelle s’ajoute les primes de résultats, 630 000 euros pour une victoire et 210 000 euros en cas de match nul.

Il faut également prendre en compte la prime de coefficient qui est de 69,75 millions d’euros au total, établie sur un classement de 10 ans en fonction des performances européennes des 32 clubs qualifiés. Par exemple, l’équipe avec le moins de coefficient européen touche une seule part de ce montant qui équivaut à 132 000 euros, à l’inverse de la première qui touche les trente-deux dividendes (4,224 millions d’euros). Marseille, parmi les deux autres clubs français engagés, devance Toulouse mais est derrière le Stade Rennais. Il est le 15e sur 32, ce qui lui vaut une part d’un peu plus de 2,37 millions d’euros.

Le tout ajouté à la part de marché de droit TV, avec 3 pensionnaires de Ligue 1 ( à condition que ni le PSG, ni le RC Lens ne soient reversés plus tard de la Ligue des champions), l’OM pourra ici prétendre plus ou moins à 2 millions d’euros.