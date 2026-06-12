OM / Maroc : Les dessous du forfait de Nayef Aguerd pour le Mondial

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, le Maroc a pris une décision forte concernant Nayef Aguerd. Pourtant présent dans la liste de Mohamed Ouahbi et aperçu récemment à l’entraînement avec les Lions de l’Atlas, le défenseur de l’Olympique de Marseille ne disputera finalement pas la compétition. Derrière ce forfait se cachent plusieurs semaines d’incertitudes et une décision mûrement réfléchie.

Selon les informations de Foot Mercato, le staff marocain n’a jamais réellement eu la certitude de pouvoir compter sur Aguerd pour le Mondial. Victime de problèmes récurrents aux adducteurs tout au long de la saison, le défenseur avait même subi une opération afin d’accélérer son retour à la compétition.

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Malgré sa présence dans le groupe, un accord aurait été trouvé en amont entre le joueur et la sélection. Le principe était simple : Aguerd ne participerait à la Coupe du monde que s’il était capable de prétendre à une place pour le premier choc face au Brésil. Un objectif qu’il n’a finalement pas réussi à atteindre.

Le défenseur marseillais n’a participé à aucun match de préparation et n’a jamais figuré sur une feuille de match durant le rassemblement. Face au risque de rechute, le joueur et le staff ont donc choisi de ne prendre aucun risque.

Cette décision vise également à préserver la suite de sa carrière. Après une saison compliquée physiquement, Aguerd souhaite tourner définitivement la page de ses blessures et revenir à 100 % pour les échéances à venir avec le Maroc mais aussi avec l’OM.

Pour remplacer le défenseur olympien, le sélectionneur a décidé d’intégrer Marouane Saadane, jusque-là réserviste. Une page se tourne pour Aguerd, qui suivra finalement le Mondial depuis les tribunes.