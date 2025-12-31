Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM : « Mon but au Bernabeu ? Un moment que je n’oublierai jamais »
OM Actualités

OM : « Mon but au Bernabeu ? Un moment que je n’oublierai jamais »

Par Rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le

En revenant sur son but face au Real Madrid, Timothy Weah a laissé transparaître une émotion sincère. Pour l’attaquant de l’Olympique de Marseille, cette soirée européenne dépasse largement le simple cadre d’un match de football.

Il y a des buts qui comptent plus que d’autres. Pour Timothy Weah, celui inscrit sur la pelouse du Santiago Bernabeu fait clairement partie de cette catégorie. Face au Real Madrid, dans l’un des stades les plus mythiques du football mondial, l’attaquant marseillais a vécu un moment hors du temps. Un instant qu’il décrit comme un rêve devenu soudainement réel.

Grandir avec l’envie de jouer au plus haut niveau, imaginer ces soirées de Ligue des champions, ces stades remplis d’histoire… Weah a toujours eu ces images en tête. Mais les vivre avec le maillot de l’OM sur les épaules, et y laisser sa trace, donne une dimension encore plus forte à l’événement. Marquer au Bernabeu n’est pas anodin, encore moins lorsqu’il s’agit de sa première réalisation sous ses nouvelles couleurs.

Un moment fondateur dans son aventure marseillaise

Ce but arrive à un moment clé de sa jeune histoire avec l’OM. Arrivé récemment, Timothy Weah est encore en phase d’adaptation, découvrant un club à part, une pression constante et des attentes élevées. Trouver le chemin des filets face au Real Madrid représente bien plus qu’un simple déclic sportif. C’est un symbole, une confirmation qu’il peut répondre présent sur les plus grandes scènes.

L’émotion ressentie après ce but traduit aussi le chemin parcouru. L’américain ne parle pas seulement d’une action réussie, mais d’un accomplissement personnel, d’un objectif qu’il n’osait peut-être même pas formuler à voix haute lorsqu’il était plus jeune. Ce genre de moment forge un joueur, renforce la confiance et crée un lien particulier avec le public.

Même si le résultat final n’a pas tourné en faveur de l’OM, cette réalisation reste un souvenir fort, pour le joueur comme pour les supporters. Elle incarne l’idée que, malgré les difficultés, Marseille est toujours capable de vivre des instants uniques en Europe.

A LIRE : 

Mercato OM : Un énorme chèque cet hiver pour Robinio Vaz et Darryl Bakola ?
    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823