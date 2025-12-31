OM : « Mon but au Bernabeu ? Un moment que je n’oublierai jamais »

En revenant sur son but face au Real Madrid, Timothy Weah a laissé transparaître une émotion sincère. Pour l’attaquant de l’Olympique de Marseille, cette soirée européenne dépasse largement le simple cadre d’un match de football.

Il y a des buts qui comptent plus que d’autres. Pour Timothy Weah, celui inscrit sur la pelouse du Santiago Bernabeu fait clairement partie de cette catégorie. Face au Real Madrid, dans l’un des stades les plus mythiques du football mondial, l’attaquant marseillais a vécu un moment hors du temps. Un instant qu’il décrit comme un rêve devenu soudainement réel.

« 𝘑𝘰𝘶𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘔𝘢𝘳𝘴𝘦𝘪𝘭𝘭𝘦 𝘤’𝘦𝘴𝘵 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘲𝘶𝘦 𝘤𝘩𝘰𝘴𝘦 𝘥’𝘪𝘯𝘤𝘳𝘰𝘺𝘢𝘣𝘭𝘦, 𝘤’𝘦𝘴𝘵 𝘵𝘰𝘶𝘵 𝘢̀ 𝘧𝘢𝘪𝘵 𝘤𝘦 𝘲𝘶𝘦 𝘫’𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯𝘥𝘢𝘪𝘴 » 💬 Sa passion pour la musique, son premier but à l’OM, l’ambiance de l’Orange Vélodrome, 𝗧𝗶𝗺 𝗪𝗲𝗮𝗵 🇺🇸… pic.twitter.com/Y3KFPAGIyU — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 30, 2025

Grandir avec l’envie de jouer au plus haut niveau, imaginer ces soirées de Ligue des champions, ces stades remplis d’histoire… Weah a toujours eu ces images en tête. Mais les vivre avec le maillot de l’OM sur les épaules, et y laisser sa trace, donne une dimension encore plus forte à l’événement. Marquer au Bernabeu n’est pas anodin, encore moins lorsqu’il s’agit de sa première réalisation sous ses nouvelles couleurs.

🚨 TIMOTHY WEAH ! L’OM MÈNE 1-0 SUR LA PELOUSE DU REAL MADRID !!!! 🤩 Les Marseillais en route vers l’exploit ? C’est en direct sur CANAL+ ⚡️#RMAOM | #UCL pic.twitter.com/6gpzOOtSBg — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 16, 2025

Un moment fondateur dans son aventure marseillaise

Ce but arrive à un moment clé de sa jeune histoire avec l’OM. Arrivé récemment, Timothy Weah est encore en phase d’adaptation, découvrant un club à part, une pression constante et des attentes élevées. Trouver le chemin des filets face au Real Madrid représente bien plus qu’un simple déclic sportif. C’est un symbole, une confirmation qu’il peut répondre présent sur les plus grandes scènes.



L’émotion ressentie après ce but traduit aussi le chemin parcouru. L’américain ne parle pas seulement d’une action réussie, mais d’un accomplissement personnel, d’un objectif qu’il n’osait peut-être même pas formuler à voix haute lorsqu’il était plus jeune. Ce genre de moment forge un joueur, renforce la confiance et crée un lien particulier avec le public.

Même si le résultat final n’a pas tourné en faveur de l’OM, cette réalisation reste un souvenir fort, pour le joueur comme pour les supporters. Elle incarne l’idée que, malgré les difficultés, Marseille est toujours capable de vivre des instants uniques en Europe.