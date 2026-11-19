Le documentaire « Marseille, la révolution Tapie » est diffusé ce jeudi 19 novembre à 21h09 sur Canal+. Réalisé par Benjamin Courmes et Julien Lafont, le film revient sur les trois premières années de Bernard Tapie à la tête de l’Olympique de Marseille, de son arrivée en 1986 au doublé Coupe de France-Championnat de 1989. Une plongée dans la transformation du club, l’émergence de Jean-Pierre Papin et le renouveau de toute une ville. Les premières critiques de presse et les réactions des spectateurs sont déjà tombées.

Avant la victoire en Ligue des champions de 1993, il y a eu une autre histoire. Celle d’un OM en grande difficulté, repris par un homme d’affaires ambitieux, Bernard Tapie, déterminé à bouleverser la hiérarchie du football français.

C’est cette période fondatrice que racontent Benjamin Courmes, journaliste et cofondateur de Football Club de Marseille, et Julien Lafont, dans leur nouveau documentaire produit par BJ-PROD et Upside.

À travers des archives de l’époque et les témoignages de ceux qui ont vécu cette transformation, le film revient sur les premières années du grand OM, bien avant le triomphe de Munich.

Bernard Tapie, l’homme qui a changé le destin d’une ville. Après Les Minots, le football à l’état pur, on vous embarque pour la suite ! Fiers de vous dévoiler la bande-annonce de notre 2e film. 💙🤍

J’espère que ça vous plaira ! 🎬 Marseille, la révolution Tapie

📺 Jeudi 19 novembre à 21h09 sur CANAL+ https://t.co/5yfE6Gs8oF — Benjamin COURMES (@BenFCM) November 10, 2026↗

« L’arrivée de Bernard Tapie à l’OM est d’abord un acte politique »

Le récit débute en 1986. L’Olympique de Marseille, remonté en première division deux ans auparavant grâce à la génération des Minots, peine à retrouver les sommets du football français.

L’arrivée de Bernard Tapie à la présidence, le 12 avril 1986, marque le début d’une nouvelle époque. Mais derrière ce changement de propriétaire se trouve également Gaston Defferre, alors maire de Marseille, qui joue un rôle déterminant dans la venue de l’homme d’affaires.

Pour Benjamin Courmes, cette décision dépasse largement les enjeux sportifs.

« L’arrivée de Bernard Tapie à l’OM est d’abord un acte politique. En l’attirant à Marseille, Gaston Defferre voit au-delà du sauvetage du club. Il compte sur lui pour redonner de la fierté aux Marseillais et changer le regard porté sur une ville à l’image dégradée, enfermée dans des clichés tenaces. »

Cette volonté de transformer l’image de Marseille accompagne les ambitions d’un président qui souhaite rapidement faire de l’OM une référence du football français.

« L’OM devient un laboratoire du football moderne »

Avec Tapie, les méthodes changent radicalement. Marseille attire des joueurs internationaux, investit des sommes considérables et occupe une place grandissante dans les médias.

Le football français entre progressivement dans une nouvelle dimension, où le spectacle, les grandes vedettes et la communication deviennent des éléments essentiels du projet sportif.

Pour Benjamin Courmes, cette évolution constitue l’un des principaux sujets du documentaire.

« Avec Bernard Tapie, l’OM change de dimension et entraîne le football français dans une nouvelle ère, celle du spectacle et du foot business. Recrutements de stars, transferts aux montants mirobolants, omniprésence médiatique… Marseille devient le centre de toutes les attentions. À sa tête, un président flamboyant qui impose ses méthodes, bouscule les codes et entend renverser la hiérarchie du football français. »

Une analyse partagée par Julien Lafont, coréalisateur et coproducteur du film :

« Avec Benjamin, nous avons voulu raconter ces trois années où tout change : les moyens, les méthodes, les ambitions. C’est le moment où l’OM devient un laboratoire du football moderne. »

Le documentaire retrace cette transformation accélérée, avec notamment les arrivées d’Alain Giresse, Karl-Heinz Förster ou encore Jean-Pierre Papin. Des recrues prestigieuses qui côtoient plusieurs joueurs issus de la formation marseillaise.

Papin, Di Meco et Gili : les premiers grands succès de l’ère Tapie

Parmi les figures centrales de cette période, Jean-Pierre Papin occupe une place particulière. Arrivé à Marseille en 1986, le jeune attaquant français va progressivement devenir l’idole du Vélodrome et le symbole du projet de Bernard Tapie.

« L’ascension de Papin accompagne celle du club. Il y a son talent, mais aussi une énorme exigence de travail. Ses buts incarnent le football spectaculaire que Tapie veut proposer : il devient le héros de cette équipe et fait rêver tout un stade », souligne Julien Lafont.

Autour de lui, l’OM se construit avec des joueurs expérimentés, mais également plusieurs éléments formés au club, à l’image d’Éric Di Meco et Christophe Galtier.

En 1989, trois ans après l’arrivée de Tapie, Marseille décroche le doublé Coupe de France-Championnat, avec Gérard Gili sur le banc et Di Meco sur le terrain.

Un lien direct avec la génération des Minots, qui avait permis au club de retrouver l’élite quelques années auparavant. Une aventure déjà racontée par Benjamin Courmes et Julien Lafont dans leur premier documentaire consacré aux Minots↗.

Le nouveau film donne notamment la parole à Jean-Pierre Papin, Éric Di Meco, Alain Giresse, Gérard Gili, Jean-Pierre Bernès et Dominique Tapie.

« Avec Tapie, une ville se remet à rêver »

Au-delà des grandes recrues et des premiers titres, les réalisateurs ont également voulu retrouver l’atmosphère du Marseille des années 1980.

L’OM devient progressivement un motif de fierté collective pour une ville dont l’image est alors souvent associée aux difficultés économiques et sociales.

Pour Julien Lafont, cette dimension humaine constitue l’un des fils conducteurs du documentaire.

« Ce qui nous touche, c’est de raconter Marseille à travers son club. Avec Tapie, une ville se remet à rêver, et les archives comme les souvenirs des témoins nous permettent de retrouver l’énergie de cette époque », souligne Julien Lafont.

Le film cherche ainsi à restituer cette période d’enthousiasme, sans effacer les difficultés, les tensions et les obstacles qui ont accompagné la construction du grand OM.

Télérama et Télé 7 Jours saluent le documentaire

Les premières critiques de presse soulignent l’intérêt de cette plongée dans les années 1980, même si elles comportent quelques réserves.

Dans Télérama, le journaliste Michel Bezbakh salue le documentaire qui fait le choix de raconter la construction du grand OM sans revenir une nouvelle fois sur la victoire en Ligue des champions de 1993. Le magazine met en avant le portrait d’un Bernard Tapie ambitieux, visionnaire et obsédé par la victoire.

De son côté, Télé 7 Jours apprécie particulièrement la place accordée aux autres acteurs de cette période. Le magazine souligne que Bernard Tapie n’est pas l’unique protagoniste du documentaire, dans lequel Jean-Pierre Papin et plusieurs figures historiques de l’OM occupent également une place majeure.

Les archives et les témoignages permettent ainsi de raconter cette période à travers plusieurs regards, au-delà du seul personnage de Tapie.

« Ce film n’est pas que le passé, mais un vrai message pour l’avenir »

Plusieurs spectateurs ayant découvert Marseille, la révolution Tapie en avant-première ont également partagé leurs impressions sur les réseaux sociaux.

Sur X, Basile Bilo s’est montré particulièrement enthousiaste :

« Je l’ai vu et il est absolument génial. Il parle des débuts de l’ère Tapie et je pense d’énormément de choses que les gens de ma génération n’ont jamais entendus parler. »

Il souligne également que le film ne constitue pas un énième documentaire consacré à 1993, mais qu’il raconte les fondations du grand OM, ses difficultés et son renouveau. Un récit qu’il recommande particulièrement aux jeunes générations de supporters.

Même enthousiasme chez Yacine Youssfi, qui a découvert le documentaire en avant-première :

« J’ai eu la chance de le voir en avant-première et il m’a profondément marqué. On a tendance à enjoliver le passé mais l’OM a aussi marché sur des cailloux avec des particularités qu’on a retrouvé par la suite. Ce film n’est pas que le passé mais un vrai message pour l’avenir. »

Le journaliste Alexandre Jacquin a lui aussi salué le travail des deux réalisateurs, qualifiant le film de «superbe documentaire» et invitant le public à le découvrir.

Ces premiers témoignages mettent notamment en avant l’intérêt de raconter une période moins connue de l’histoire olympienne, durant laquelle les premiers succès se sont construits au milieu de nombreuses difficultés.

Où et quand regarder « Marseille, la révolution Tapie » ?

La première diffusion du documentaire est programmée ce jeudi 19 novembre 2026 à 21h09 sur Canal+.

D’une durée de 1h43, le film sera également rediffusé lundi 23 novembre à 13h31, ainsi que lors de plusieurs autres créneaux sur la chaîne.

Il dispose par ailleurs d’une fiche officielle sur Canal+↗.

Cette nouvelle réalisation prolonge le travail entrepris par Benjamin Courmes et Julien Lafont autour de l’histoire de l’Olympique de Marseille.

En décembre 2022, les deux réalisateurs avaient déjà présenté Les Minots au château de la Buzine, lors d’une avant-première à laquelle l’équipe de Football Club de Marseille s’était mobilisée↗.

Ce premier projet, annoncé dès 2021 par Football Club de Marseille↗, retraçait le rôle décisif d’une génération de jeunes joueurs dans le sauvetage du club au début des années 1980.

Avec « Marseille, la révolution Tapie », les deux réalisateurs racontent cette fois comment l’OM est passé, en seulement trois ans, d’un club en reconstruction à une équipe capable de remporter des titres et de faire rêver toute une ville.