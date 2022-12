OM : Pas de Débat Foot Marseille ce lundi !

Généralement, Football Club de Marseille est en direct sur YouTube et Twitch chaque lundi et jeudi ! Pas de Débat Foot Marseille ce lundi ! On vous explique pourquoi juste en dessous !

Il est 17h30 et il n’y a pas d’émission de Football Club de Marseille ce lundi ! Pourquoi? Toute l’équipe de FCM est mobilisée ce lundi soir pour la diffusion du Film « Les Minots » réalisé par Benjamin Courmes, Julien Lafont avec Mourad Aerts à la rédaction et Jean-Charles De Bono. Nicolas Filhol et Rayane Benmokrane seront également sur place avec des invités prestigieux ! L’équipe de FCM sera de retour très prochainement pour évoquer l’actualité de l’Olympique de Marseille !

Si vous voulez découvrir un pan de l’histoire oubliée de l’OM, réservez vos places pour le film « Les Minots » ! Le doc sera projeté au château de la Buzine en avant première le lundi 12 Décembre 2022 à 19h. Attention nombre de place limités !#OM #TeamOM https://t.co/LYmMxzrbf4 pic.twitter.com/7q5jeTfb4Y — bjprod (@bjprod13) November 29, 2022

On a eu cette aventure, cette amitié. On a fédéré tout ça — JCDB

L’Olympique de Marseille a connu de grands moments historiques. Les Minots en font partie. C’est ce que l’équipe du film « Les Minots » a tenté de retranscrire avec Benjamin Courmes et Julien Lafont à la réalisation, Mourad Aerts à la rédaction et Jean-Charles De Bono, notre consultant FCM. Ce dernier était d’ailleurs sur BFM Marseille ce lundi matin afin d’évoquer cette histoire et présenter le film qui sera diffusé ce lundi soir au Château de la Buzine avec de prestigieux invités.

« Les minots, c’est vrai que c’est une génération un peu méconnue par rapport aux autres générations. Il y a eu cette liquidation, ce dépot de bilan et nous, nous étions au club. Au centre de formation en 1979/1980. On venait de gagner la Gambardella qui est l’équivalant de la Coupe de France des moins de 19 ans. Le club a décidé de licencier les joueurs pros et de n’en garder que deux. Caminiti et Castellani. Ils nous ont demandé de reprendre le flambeau pour les six derniers matchs de la saison. Et l’aventure a commencé ! C’est une histoire humaine. Il y a le football mais il y a aussi les jeunes Marseillais. Les Minots. On était tous issus des quartiers de Marseille et c’est pour ça qu’on nous appelait les Minots. On a eu cette aventure, cette amitié. On a fédéré tout ça. Pour moi, c’est une page de l’histoire du club olympien. » Jean-Charles De Bono – Source : BFM Marseille (12/12/22)