OM : « Les minots? Pour moi, c’est une page de l’histoire du club olympien »

Jean-Charles De Bono, notre consultant, était sur le plateau de BFM Marseille ce lundi matin pour présenter le film Les Minots diffusé ce lundi soir au Château de la Buzine.

L’Olympique de Marseille a connu de grands moments historiques. Les Minots en font partie. C’est ce que l’équipe du film « Les Minots » a tenté de retranscrire avec Benjamin Courmes et Julien Lafont à la réalisation, Mourad Aerts à la rédaction et Jean-Charles De Bono, notre consultant FCM. Ce dernier était d’ailleurs sur BFM Marseille ce lundi matin afin d’évoquer cette histoire et présenter le film qui sera diffusé ce lundi soir au Château de la Buzine avec de prestigieux invités.

« Les minots, c’est vrai que c’est une génération un peu méconnue par rapport aux autres générations. Il y a eu cette liquidation, ce dépot de bilan et nous, nous étions au club. Au centre de formation en 1979/1980. On venait de gagner la Gambardella qui est l’équivalant de la Coupe de France des moins de 19 ans. Le club a décidé de licencier les joueurs pros et de n’en garder que deux. Caminiti et Castellani. Ils nous ont demandé de reprendre le flambeau pour les six derniers matchs de la saison. Et l’aventure a commencé ! C’est une histoire humaine. Il y a le football mais il y a aussi les jeunes Marseillais. Les Minots. On était tous issus des quartiers de Marseille et c’est pour ça qu’on nous appelait les Minots. On a eu cette aventure, cette amitié. On a fédéré tout ça. Pour moi, c’est une page de l’histoire du club olympien. » Jean-Charles De Bono – Source : BFM Marseille (12/12/22)