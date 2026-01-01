OM, Marseille, les mots forts de Pablo Longoria !

À l’aube de la nouvelle année, Pablo Longoria a livré un message empreint de sobriété et de sens, à l’occasion de ses vœux accordés au journal La Provence. Le président de l’Olympique de Marseille a évoqué ses aspirations personnelles, mais aussi sa vision pour le club et pour la ville, dans un discours centré sur la continuité, le travail et l’unité.

Sur le plan personnel, le dirigeant marseillais a d’abord mis en avant l’essentiel. « Personnellement, je souhaite surtout la santé pour les miens. Avoir le temps de profiter un peu plus des moments simples, et garder l’énergie pour continuer à faire ce que j’aime », a-t-il confié, rappelant l’importance de l’équilibre et de la stabilité dans un environnement souvent soumis à une forte pression.

Concernant l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a formulé un vœu clair et mesuré, fidèle à la ligne qu’il défend depuis son arrivée à la tête du club. « Pour l’OM, mon vœu est simple : continuer à avancer. Il faut du travail, de la rigueur, et de la continuité. Consolider le club et progresser chaque jour », a-t-il déclaré. Une vision axée sur le long terme, où la construction patiente et la progression quotidienne priment sur les effets d’annonce.

Enfin, le président olympien a élargi son message à la ville de Marseille, à laquelle il est désormais profondément attaché. « Pour Marseille, je souhaite une ville unie et fière. C’est une ville intense, avec une énergie unique. Quand on va tous dans le même sens, cette énergie devient extraordinaire », a-t-il souligné, mettant en avant la force collective et l’identité singulière de la cité phocéenne.

