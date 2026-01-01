OM : Mason Greenwood déjà sacré ailier droit du XXIe siècle devant des grands noms !

Arrivé à l’Olympique de Marseille à l’été 2024 dans un contexte aussi brûlant que polémique, Mason Greenwood a déjà marqué l’histoire récente du club. Selon un vote organisé par La Provence, l’ailier anglais a été plébiscité par les lecteurs comme le meilleur ailier droit de l’OM au XXIe siècle, un verdict sans appel qui en dit long sur son impact sous le maillot ciel et blanc.

Seul joueur encore en activité à l’OM parmi les candidats proposés, Greenwood a écrasé le scrutin avec 71,2 % des suffrages, devançant très largement Florian Thauvin et Mathieu Valbuena. Un véritable raz-de-marée populaire qui peut surprendre au regard de la durée encore relativement courte de son aventure marseillaise, mais qui illustre surtout l’empreinte laissée par l’international anglais depuis son arrivée sur la Canebière.

Un talent jugé hors norme

Dans les colonnes de La Provence, ce plébiscite est analysé comme le reflet d’un talent jugé exceptionnel, rare dans l’histoire récente de l’OM. Certains lecteurs n’hésitent pas à le comparer à des figures majeures du club au XXIe siècle, comme Franck Ribéry ou Didier Drogba, tant son influence offensive a rapidement changé le visage de l’équipe.

Si la « culture de l’instant » est évoquée pour expliquer un tel engouement, l’ampleur du vote dépasse largement l’effet de mode. Greenwood a enchaîné les performances de haut niveau, imposant son style et sa capacité à faire basculer les matches.

Une trajectoire marquée par la controverse

Le parcours de Mason Greenwood reste toutefois indissociable d’un passif extra-sportif lourd. Promis à un avenir doré à Manchester United et dans les plus grands clubs européens, l’attaquant a vu sa carrière brutalement freinée par une affaire privée retentissante. Si les charges ont finalement été abandonnées, la diffusion d’images de violences envers sa compagne a durablement terni son image publique.

À l’été 2024, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont néanmoins décidé de saisir l’opportunité, convaincus de pouvoir recruter un joueur au potentiel exceptionnel à un coût jugé attractif. Une décision qui a immédiatement provoqué une vive polémique à Marseille, avec l’opposition affichée d’associations féministes et du maire Benoît Payan.

Sur le terrain, Mason Greenwood a rapidement fait taire les critiques. Dès ses premiers matches au Vélodrome, la controverse s’estompe derrière les performances. Son premier but à Brest marque le début d’une série impressionnante : 37 buts et 9 passes décisives en 58 matches toutes compétitions confondues.

S’il a parfois connu des périodes d’irrégularité, l’Anglais s’est imposé comme le leader offensif de l’OM, jouant un rôle majeur dans la qualification du club pour la Ligue des champions. Son implication croissante, sa meilleure lecture du jeu collectif et son efficacité lors des grands rendez-vous ont progressivement fait de lui un joueur plus complet et plus constant.

De Zerbi voit très haut

L’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi ne cache d’ailleurs pas son admiration pour son ailier, tout en le mettant face à ses responsabilités :

« Il a le potentiel d’un Ballon d’Or, à lui de comprendre s’il veut tout faire pour le devenir, ou non. »

Une déclaration forte qui résume parfaitement la trajectoire de Mason Greenwood à l’OM : un talent hors norme, déjà entré dans le cœur des supporters, mais dont l’histoire marseillaise ne fait peut-être que commencer.

