L’OM s’est imposé à Auxerre (0–2), ce dimanche 29 novembre, lors de la 12e journée de Ligue 1. Amine Gouiri a ouvert le score dès la 5e minute, avant un penalty transformé par Igor Paixão dans le temps additionnel de la première période. Face à une AJA réduite à dix, Marseille a conservé son avance grâce, notamment, à plusieurs interventions de Jeffrey de Lange.

Voir sur YouTube

Gouiri lance l’OM, Paixão fait le break avant la pause

Pour ce déplacement, Bruno Genesio avait notamment aligné Timothy Weah, Tochukwu Nnadi et Amine Harit dans le onze de départ marseillais↗. L’OM a rapidement trouvé l’ouverture. Servi par Harit dans la surface, Gouiri a croisé sa frappe du droit pour atteindre le petit filet de Paul Nardi (5e).

Marseille a ensuite installé sa possession. Après un travail de Nnadi, Harit a trouvé Himad Abdelli en retrait, mais sa frappe a été contrée (12e). Les Auxerrois ont progressivement davantage approché la surface : une tentative lointaine d’Ekwah a été captée par De Lange (35e). Deux minutes plus tard, Paixão n’a pas réussi à exploiter une transition lancée par Harit, alors que Gouiri était disponible au second poteau.

De Lange a surtout dû intervenir devant Siwe, à la réception d’un centre en retrait d’Oppegard (41e). L’OM a ensuite fait la différence dans le temps additionnel. Sur un long dégagement du gardien néerlandais, Axel Tuanzebe a été dépassé puis a accroché Paixão dans la surface. L’arbitre Jérémy Pignard a accordé un penalty et expulsé le défenseur auxerrois. Le Brésilien a transformé la sanction d’une frappe croisée à ras de terre (45e+4). Marseille rejoignait ainsi la pause avec deux buts d’avance↗.

De Lange répond présent, Marseille manque le troisième but

Sans changement côté marseillais à la reprise, Gouiri a immédiatement sollicité Nardi (47e). Mais l’AJA, malgré son infériorité numérique, a aussi eu une occasion importante : entré à la pause, Rayan Mandengue a traversé le terrain avant de frapper dans la surface. De Lange a repoussé sa tentative (48e), empêchant Auxerre de revenir dans le match.

Nayef Aguerd a ensuite manqué de peu le cadre après s’être retourné dans la surface adverse (52e). Romain Faivre a répondu avec un tir non cadré (53e), puis tenté un lob lointain, capté en deux temps par De Lange (64e). L’OM a de nouveau accéléré : Paixão a vu sa frappe contrée, puis Pierre-Emile Højbjerg a buté sur Nardi (66e). Gouiri a également été repoussé par le gardien avant de trouver le petit filet extérieur sur sa seconde tentative (69e).

Angel Gomes a remplacé Abdelli (70e), sans que Marseille parvienne à inscrire ce troisième but. Gouiri a encore tiré au-dessus en bonne position (74e). Derrière, Egan-Riley a stoppé la progression d’Archer (82e), tandis que De Lange a détourné une nouvelle frappe en corner (87e).

Une fin de match maîtrisée avant la réception de Nice

Genesio a terminé ses changements avec les entrées de Nouhoum Kamissoko et Kelyann Bezahaf à la place de Nnadi et Harit (88e). Keyliane Abdallah et Neal Maupay ont ensuite remplacé Weah et Gouiri (90e+1). Marseille a conservé le ballon dans les dernières minutes et traversé les cinq minutes de temps additionnel sans concéder de but.

Après la défaite contre Le Mans (2–3), l’OM retrouve ainsi la victoire en championnat, trois jours après son succès européen face au Levski Sofia↗. Le prochain rendez-vous de Ligue 1 sera la réception de Nice.