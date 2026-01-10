OM : Matt O’Riley s’excuse !

Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Matt O’Riley, a pris la parole publiquement après la défaite de l’OM face au PSG au Trophée des Champions. En cause, un penalty manqué lors de la séance décisive, qui a marqué un tournant dans l’issue de la rencontre. Le Danois s’est adressé directement aux supporters marseillais pour assumer sa responsabilité.

Un penalty manqué qui pèse lourd pour l’OM

La rencontre disputée jeudi dans le cadre du Trophée des Champions s’est conclue de la manière la plus cruelle pour l’OM, battu par le PSG à l’issue de la séance de tirs au but. Aligné parmi les premiers tireurs, Matt O’Riley n’est pas parvenu à transformer sa tentative, repoussée par le gardien adverse Lucas Chevalier.

Ce raté, intervenu dès le début de la séance, a placé l’Olympique de Marseille en situation défavorable. Malgré l’engagement collectif et la solidité affichée durant le temps réglementaire, ce premier échec a pesé lourd dans une séance où chaque détail compte. Pour un match à enjeu symbolique et sportif fort, l’issue a laissé un profond sentiment de frustration dans le camp marseillais.

International danois comptant six sélections, Matt O’Riley, arrivé récemment à l’OM, se retrouvait sous les projecteurs pour la première fois dans un contexte aussi exposé. Une situation qu’il n’a pas cherché à fuir au lendemain de la rencontre.

Le message d’excuses de Matt O’Riley aux supporters marseillais

Dès le lendemain de la défaite, Matt O’Riley a tenu à s’exprimer publiquement. Sur son compte Instagram, le milieu de terrain a publié un message à destination des supporters de l’OM, assumant pleinement son échec lors de la séance des tirs au but.

« À toute la famille marseillaise, veuillez accepter mes sincères excuses. Je sais à quel point cela comptait pour nous tous et ce que ça a demandé aux joueurs, au staff et aux supporters pour en arriver là. Tout ce travail et votre confiance auraient dû être récompensés. Vous méritiez cela plus que quiconque. Merci de nous avoir soutenus. Nous reviendrons plus forts pour vous. Allez l’OM. »

Un message sobre, sans détour, qui témoigne de la volonté du joueur de faire face à ses responsabilités. Cette prise de parole intervient dans un contexte de forte attente autour de l’Olympique de Marseille, où chaque match à enjeu majeur est scruté avec intensité.

Pour l’OM, cette défaite au Trophée des Champions laisse forcément des traces, mais la saison reste longue. Le club devra rapidement basculer sur les prochaines échéances, avec l’objectif de transformer cette frustration en moteur collectif, sous la conduite de Roberto De Zerbi et de son groupe.