Maroc / OM : Mauvaise nouvelle pour Harit ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

9 joueurs de l’Olympique de Marseille ont été appelés en sélection durant cette trêve internationale. Parmi eux, Amine Harit avec le Maroc pour disputer la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) face au Libéria (9 septembre) et un match amical contre le Burkina Faso (12 septembre). Le milieu olympien est incertain pour la première rencontre.

Amine Harit fait partie des 9 joueurs de l’OM qui ont rejoint leurs sélections nationales pour ce rassemblement de septembre. Il affrontera avec le Maroc le Libéria ce samedi 9 septembre à Agadir pour le compte de la 6e journée des phases de poules qualificatives à la prochaine CAN et le Burkina Faso en match amical trois jours plus tard (12 septembre). L’international marocain, privé de Coupe du Monde suite à une rupture des ligaments croisés du genou gauche, est de retour en sélection mais pourrait bien manquer la première rencontre.

A LIRE AUSSI: Mercato OM: Amavi ne veut pas « rentrer dans les détails »

Harit très incertain face au Libéria

Après un coup à la cuisse contracté face à Brest et une absence à Nantes, le Marocain de 26 ans est très incertain contre le Libéria selon le journaliste Hakim Zhouri et le média Lions de l’Atlas. Harit souffre toujours d’une gêne à la cuisse et a suivi depuis son arrivée en sélection un protocole de soin avec le staff médical afin de garantir un meilleur suivi de sa blessure.

Pour l’heure, rien n’est encore défini mais il est certain que l’équipe médicale marocaine ne prendra aucun risque avec le numéro 11 marseillais.