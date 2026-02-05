OM : Mauvaise nouvelle pour les supporters marseillais !

Les supporters de l’Olympique de Marseille sont une nouvelle fois sanctionnés. À la suite des événements survenus lors de la victoire face à Lens, le bas du virage Sud du Stade Vélodrome, occupé par le Commando Ultra 84, a écopé d’un match de suspension ferme, assorti de trois matches avec sursis, décision rendue par la commission de discipline de la LFP.

En cause, le spectacle déployé quelques secondes avant le coup d’envoi de la rencontre du 24 janvier. Après l’apparition d’une première bâche représentant un supporter cagoulé aux couleurs bleu et blanc, plusieurs banderoles ont été déroulées, accompagnées d’un important dispositif pyrotechnique. Un show visuel marquant, mais jugé contraire au règlement par les instances.

La LFP, engagée dans une politique de tolérance zéro concernant l’usage de fumigènes et artifices en tribune, a profité de sa réunion hebdomadaire pour statuer sur ce dossier. La sanction prendra effet lors du prochain match à domicile de l’OM, contre Strasbourg, le samedi 14 février.

Cette décision intervient dans un contexte déjà tendu, puisque le virage Nord avait lui aussi été sanctionné lors de la même rencontre face à Lens. Une accumulation de mesures disciplinaires qui impacte directement l’ambiance du Vélodrome.