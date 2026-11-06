Timothy Weah ne participera pas au rassemblement de novembre avec les États-Unis. Malgré son statut de capitaine de l’OM et ses performances encourageantes depuis le début de saison, le Marseillais n’a pas été retenu par Mauricio Pochettino. Une deuxième absence consécutive qui confirme sa situation délicate en sélection, mais qui permettra à Bruno Genesio de conserver son joueur pendant la trêve internationale.

Nouvelle déception internationale pour Timothy Weah. Le joueur de 26 ans ne figure pas dans la liste des 25 Américains convoqués mercredi par Mauricio Pochettino pour les deux rencontres de Ligue des nations de la CONCACAF face à Haïti, les 14 et 17 novembre.

Le sélectionneur américain a notamment rappelé Christian Pulisic, Weston McKennie et Folarin Balogun, tout en laissant de côté le capitaine marseillais. Un choix d’autant plus notable que Weah occupe une place importante dans le dispositif de Bruno Genesio.

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Weah toujours absent malgré son statut à Marseille

Déjà écarté du précédent rassemblement américain en septembre et octobre↗, Weah n’a plus porté le maillot des États-Unis depuis la Coupe du monde 2026.

Pourtant, sa situation en club a évolué. Repositionné sur le côté droit, l’ancien joueur de la Juventus s’est installé parmi les titulaires de l’OM et s’est vu confier le brassard de capitaine.

En septembre, Genesio avait confirmé sa confiance en Weah pour le capitanat↗, tout en rappelant l’importance de Pierre-Emile Højbjerg dans le vestiaire.

Cette progression ne suffit toutefois pas à convaincre Pochettino. Dans le secteur défensif, le sélectionneur a notamment préféré retenir Sergiño Dest, Alex Freeman et Bryan Reynolds.

Aucune explication individuelle concernant l’absence de Weah n’a été donnée dans le communiqué officiel de la Fédération américaine.

Une absence qui peut profiter à Genesio

Si cette nouvelle non-convocation représente un coup d’arrêt pour l’international américain, elle pourrait en revanche faciliter le travail de Bruno Genesio.

L’entraîneur olympien conservera son capitaine à disposition pendant la trêve, alors que plusieurs cadres rejoindront leur sélection. Weah pourra ainsi poursuivre son travail à Marseille, sans subir les déplacements et l’enchaînement des rencontres internationales.

Titulaire lors de la victoire de l’OM face à Toulouse (2-0)↗, l’Américain reste un élément important du dispositif marseillais.

Pour Weah, l’objectif sera désormais de confirmer ses performances en club afin de retrouver la confiance de Pochettino. En attendant, son absence de la sélection pourrait permettre à Genesio de préparer plus sereinement les prochaines échéances de l’OM.