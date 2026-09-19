OM : mauvaise nouvelle pour Timothy Weah !

Timothy Weah ne participera pas au prochain rassemblement de la sélection américaine. Mauricio Pochettino n’a pas convoqué le joueur de l’OM pour les quatre matches amicaux programmés entre le 26 septembre et le 6 octobre. Une absence notable pour un joueur qui reste pourtant un habitué du groupe américain.

Weah absent de la liste américaine

La nouvelle liste dévoilée par Mauricio Pochettino réserve plusieurs surprises. Côté marseillais, la principale concerne Timothy Weah, qui ne figure pas parmi les joueurs retenus par le sélectionneur des États-Unis.

Le joueur de l’OM manquera donc les rencontres amicales face au Pérou, au Chili, au Mexique et au Canada, programmées entre le 26 septembre et le 6 octobre.

Cette absence intervient quelques mois seulement après une Coupe du monde compliquée pour Weah, qui avait dû se contenter d’un temps de jeu limité avec la sélection américaine.

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Un choix fort de Pochettino

Mauricio Pochettino a choisi de renouveler son groupe en donnant notamment leur chance à plusieurs jeunes joueurs. Zavier Gozo et Julian Hall font partie des nouveaux visages convoqués, tandis que Christian Pulisic est également absent.

Autre joueur de Ligue 1 concerné, Folarin Balogun n’a pas été convoqué non plus. Le sélectionneur américain a expliqué que l’attaquant de Monaco devait encore retrouver son meilleur niveau physique après un mercato agité et un léger problème à la jambe.

En revanche, Giovanni Reyna, désormais à Strasbourg, figure bien dans le groupe américain.

Une pause internationale pour Weah

Pour Timothy Weah, cette non-convocation lui permettra de rester à Marseille pendant la trêve internationale et de travailler avec Bruno Genesio.

Le joueur de 26 ans avait encore été convoqué avec les États-Unis au printemps dernier et reste un international expérimenté avec plus de 50 sélections.

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Cette absence constitue donc un petit coup d’arrêt sur le plan international, mais pourrait offrir à Weah une période de travail utile avec l’OM avant la reprise du championnat.