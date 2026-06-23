OM : mauvaise surprise pour ces abonnés du Vélodrome…

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Avec le lancement de la campagne de réabonnement, plusieurs fidèles supporters de l’OM ont appris qu’ils ne pourraient pas conserver leur emplacement habituel au Stade Vélodrome. En cause : l’agrandissement d’un espace VIP dans la tribune Jean-Bouin.

La nouvelle est mal passée auprès des abonnés concernés. Les supporters installés en Travée E ont reçu un courrier les informant que leur place ne serait pas renouvelable pour la saison 2026-2027 en raison de travaux d’aménagement au sein de la tribune.

Le club leur a indiqué qu’une nouvelle affectation leur serait proposée à partir de lundi afin de leur permettre de poursuivre leur abonnement dans l’enceinte marseillaise.

La colère des abonnés concernés

Cette décision suscite toutefois une forte incompréhension chez plusieurs supporters présents depuis de nombreuses années dans ce secteur du stade. Certains regrettent notamment d’avoir été prévenus seulement quelques jours avant l’ouverture des réabonnements et craignent de perdre des emplacements qu’ils occupaient parfois depuis près de vingt ans.

Plusieurs abonnés estiment également qu’il sera difficile de retrouver des places offrant une visibilité et une expérience similaires à celles dont ils bénéficiaient jusqu’à présent.

Alors que l’OM démarre à peine sa campagne d’abonnement pour la nouvelle saison, ce dossier provoque déjà des réactions parmi les fidèles du Vélodrome, particulièrement attachés à leur emplacement historique dans l’enceinte marseillaise.