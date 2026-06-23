Mercato OM : Avant son audition devant la DNCG, tout le monde est à vendre à l’OM…

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L’OM passe son audition devant la DNCG aujourd’hui et craint les potentielles sanctions à venir. Alors qu’il doit vendre pour beaucoup, l’Olympique de Marseille n’a pas encore rééquilibré ses comptes. En effet, aucune vente n’a encore été réalisée. Une situation qui pousse le club marseillais à rendre chaque joueur potentiellement transférable.

L’attente se fait longue. Elle l’était déjà pour son audition devant l’UEFA qui avait rendu sa décision deux semaines après avoir vu les dirigeants olympiens. C’est au tour maintenant de la DNCG de faire patienter la direction marseillaise.

Un encadrement de la masse salariale attendu

L’OM est dans l’urgence car le club doit équilibrer ses comptes au public mais aucun mouvement n’a vu le jour à quelques heures de son audition devant le gendarme financier du football français. L’Olympique de Marseille a des pistes mais aucune ne s’est encore conclue.

Selon plusieurs sources recueillies par le journal L’Equipe, un encadrement de la masse salariale est attendu et une limitation des transferts pourrait aussi être ajoutée. Le journal indique que ça s’active dans les bureaux marseillais où l’on aurait bien pris la mesure du chantier ces dernières semaines. La gestion sous l’ère Pablo Longoria serait d’ailleurs fortement remise en cause.

Des dysfonctionnements en interne qui ont poussé McCourt à bout

Cette gestion aurait poussé Frank McCourt a exigé un mercato hivernal dans le vert mais aussi la mise à l’écart de Longoria en février. Des difficultés financières qui pointaient déjà le bout de leur nez mais qui n’empêchaient pas certains hauts dirigeants d’afficher une débonnaire selon L’Equipe lors du gala de la Fondation OM alors que le lourd déficit de la saison 2024-25 (-105 millions d’euros) venait d’être dévoilé par la DNCG.

Une décontraction qui pouvait alors s’expliquer par la forte probabilité d’aller en Ligue des Champions, à l’époque selon le journal. L’Equipe indique aussi que cette ingérence peut aussi être en partie imputée à la vice-présidente du conseil de surveillance, Shéhérazade Semsar-de-Boisséson.

L’Equipe affirme qu’elle aurait notamment été bien plus préoccupée par la réforme de la gouvernance du football français alors que sa mission première est donc de surveiller que tout aille au mieux au sein de l’Olympique de Marseille. La mauvaise gestion quotidienne au sein du club aurait même dévalorisé l’actif de Franck McCourt qui a failli être exclu de la Ligue Europa alors que l’Américain serait à la recherche d’un généreux actionnaire minoritaire.

Tout le monde est à vendre, même les protégés de Lorenzi

Comme l’indique L’Equipe, le nouveau président, Stéphane Richard, présent à la Commanderie lundi, sait que McCourt se portera garant des passifs passés et du budget de la prochaine saison. Si Richard, Alban Juster et Grégory Lorenzi ont une approche pragmatique et annoncent une cure d’austérité, ils n’auraient pour l’heure aucune offre ferme pour l’instant.

L’Equipe explique qu’au vu de la situation tout le monde est transférable même les joueurs que Lorenzi aimerait conserver comme Amine Gouiri. Alors que plusieurs cadres sont sollicités comme Greenwood et Hojbjerg, aucun n’est encore parti.

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L’urgence se fait de plus en plus importante et les liquidités manquent toujours alors que Balerdi aurait refusé un transfert au Bayer Leverkusen pour 25 millions d’euros et des bonus. Une opération qui aurait largement facilité l’été marseillais qui s’annonce tendu et incertain.

Clarence Maillefaud