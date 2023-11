OM : Mbemba, la belle montée en puissance !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Ce jeudi soir, l’OM a réalisé un bon coup en s’imposant 0-2 à Athènes face à l’AEK. Voici la note et l’appréciation de Chancel Mbemba lors de ce match.

Pour ce nouveau match de Gennaro Gattuso comme coach de l’OM, les joueurs ont su répondre présent dans l’intensité et les duels proposés par les Grecs. Si techniquement et offensivement cela reste encore très moyen, dans l’état d’esprit et l’abnégation, les olympiens ont répondus aux attentes de leur coach Gennaro Gattuso. Mbemba a ouvert le score d’une belle tête sur corner, Vitinha a vendangé plusieurs occasions, soit par maladresse, en trouvant le poteau ou à cause d’une belle parade du portier. Finalement, les olympiens ont souffert en fin de match avec un enchainement de corner, mais ils n’ont rien lâché avant de marquer le but du 0-2 suite à un pressing de Veretout, un relais de Vitinha et une conclusion de Sarr parfaitement servi par l’ancien milieu de terrain de l’AS Roma.

La note de Chancel Mbemba : 7/10

Son appréciation

Mbemba, la belle montée en puissance !

Solide défensivement, il retrouve petit à petit son leadership. Il a gagné beaucoup de duels, il a été précieux dans les relances et déterminant en fin de match quand l’AEK a poussé. Avec une confiance qui revient, Mbemba rassure ses partenaires, il sait faire le crochet qu’il faut, il sait gagner ses face à face. Et en plus il est décisif avec une superbe tête sur corner. Il aurait même pu doubler la mise avec un autre corner de l’autre côté. Homme du match avec Pau Lopez…

