OM : McCourt a parlé avec les joueurs et Tudor après la défaite face au PSG !

Venu assister à la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le PSG, Frank McCourt aurait discuté avec certains joueurs et Igor Tudor jusque tard ce dimanche soir.

Frank McCourt a tenu un discours d’encouragement auprès de ses joueurs et du coach Igor Tudor. D’après RMC, le propriétaire du club aurait tenu à leur adresser quelques mots afin de les féliciter pour la grande saison qu’ils sont en train de réaliser. Le jeu proposé par le coach croate a l’air de lui convenir. Malgré cette défaite face au PSG, l’Américain veut que les joueurs restent sur cette lancée.

« Dans un nouvel espace du Vélodrome réservé aux familles, l’actionnaire Frank McCourt a longtemps échangé, au moins jusqu’à 1h30 du matin, avec Igor Tudor, puis avec certains joueurs, un par un, pour les encourager et les inciter à ne rien lâcher au cœur de cette belle saison que l’OM est en train de réaliser. Marseille ne veut pas griller les étapes. D’abord se qualifier régulièrement pour la Ligue des champions. Continuer de grandir. Et tenter de se rapprocher chaque année un peu plus du niveau du PSG. » Source : RMC (27/02/23)

⚪🔵 L’OM a été lourdement battu par le PSG dimanche soir, dans son stade Vélodrome (3-0). Mais après la rencontre, les Marseillais ne voulaient pas se laisser abattre. https://t.co/0C9KugmTAK — RMC Sport (@RMCsport) February 27, 2023

Eric Bailly, ce n’est pas possible d’être si bas à chaque action ! — Henry

»La philosophie de Marseille ne doit pas changer. Aujourd’hui ils se sont fait avoir. Mais Tudor ne changera pas sa philosophie. Il y a eu des erreurs ce soir. Eric Bailly était beaucoup trop bas. Mbappé exceptionnel oui, mais aidé, je suis désolé… Eric Bailly, ce n’est pas possible d’être si bas à chaque action. Il est 5 mètres derrière sa ligne. Alors, je comprends, la vitesse fait peur, mais, quand même, il faut être aussi un peu courageux. Pour éteindre un volcan, il faut appeler Kylian. Il a la clef de beaucoup de cadenas. Il était pas là en coupe, il a pas perdu contre Marseille donc il avait envie de montrer que le patron c’est toujours lui et encore une fois il l’a montré. » Thierry Henry – Source : Prime Vidéo (26/02/2023)