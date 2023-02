OM vs PSG : Pour Djellit, Tudor a envoyé ce joueur « à la boucherie »

Lors d’OM vs PSG, Nabil Djellit a souligné les errements défensifs de l’OM, le choix de titulariser un Bailly sans rythme mais aussi l’absence de Mbemba, suspendu.

« C’est la défense d’Angers face au PSG ce soir. Le PSG sort trop facilement du pressing de l’OM. Toute la différence avec le match de Coupe. L’OM meilleur en tribunes que sur le terrain. Humiliant pour l’OM. Mbemba c’est le patron. On mesure son importance quand il est absent. Tudor a envoyé Bailly à la boucherie. 45 min de temps de jeu depuis janvier… Déjà que c’est injouable face à Mbappe quand on joue haut. Un petit OM ce soir. L’OM a pratiquement perdu le titre mais certains nous disaient que c’est le PSG qui jouait le plus gros… La saison du PSG se jouera vs Bayern. Nabil Djellit— Source : Twitter (27/02/22)

»Non je ne suis pas déçu. On voulait faire ce que l’on faisait d’habitude. En face c’est la meilleure équipe qui a gagné. C’était difficile pour nous de marquer et de faire des différences. Mes joueurs ont essayé mais ça n’a pas suffit. Ce qu’on fait réussi d’habitude, alors pourquoi changer ? Si vous changez cela ce n’est pas une bonne idée. Mbappé a été très décisif dans ce match. Mbappé présent ou pas ça ne changeait rien pour nous. Est ce que c’était plus difficile, oui. Mais est ce que cela change quelque chose, non. Aujourd’hui j’ai décidé qu’on devait venir avec cette mentalité de gagner. On devait être concentré. On devait courir. On a jamais parlé de gagner le titre. Je l’ai dit depuis le début » Igor Tudor – Source : Prime Vidéo (26/02/2023)