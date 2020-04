OM : McCourt a refait un chèque ?

Comme bon nombre de clubs en France, l’OM est touché par la pandémie du Coronavirus. Si les conséquences financières de cette crise peuvent sembler bien dérisoires face aux nombres de morts, le club joue son avenir…

Sans la crise du Coronavirus, l’OM était déjà dans le rouge financièrement. Des dettes liées au train de vie salarial du club, des transferts de l’époque Rudi Garcia. Malgré du chômage partiel (70% des salaires) et des négociations pour une baisse par tranche, l’OM n’a plus de recette et perd donc de l’argent. De plus, Canal+ et beIn Sport n’ont pas voulu régler les dernières échéances des droits TV, ce qui n’arrange pas la situation…

McCourt remet de l’argent au pot ?

Dans ce contexte difficile, le journal la Provence explique que « Frank McCourt aurait récemment réinjecté de l’argent dans les caisses du club afin que celui-ci assume son train de vie actuel, plombé par cette absence de recettes. La saison passée, déjà, la holding Éric Soccer avait versé 77 millions d’euros durant le premier semestre de 2019 pour financer le mercato d’été et les pertes d’exploitation du premier semestre. » Un geste fort du propriétaire américain dont la fortune aurait fondue ces dernières semaines…