[Info FCM] : 50M€ de déficit enregistré sur le premier semestre, 47M€ de recettes en danger ?

Comme l’ensemble du monde du football, l’Olympique de Marseille va être impacté financièrement par la crise du coronavirus. Mais à quelle échelle ? Voici certains chiffres officiels qui pourraient vous aider à quantifier le futur manque à gagner…

Tous les chiffres présentés dans cet article sont tirés des comptes intermédiaires (arrêtés au 31 décembre 2019) de l’Olympique de Marseille déposés au greffe du tribunal de commerce de Marseille.

Il est tout d’abord intéressant de noter que, à mi-saison, le club marseillais accusait déjà un déficit de 50M€ pour l’exercice 2019/20. Pour le dire simplement, l’OM avait dépensé 50M€ de plus que ce qu’il avait engrangé sur la période. Les charges de personnel semblent notamment avoir subi une nette augmentation par rapport à l’année précédente (+12,5M€).

23,7M€ de droits TV en danger ?

Plus en détails, voici comment se décomposent les rentrées d’argent du club sur le premier semestre de la saison 2019/20. 18,5M€ sur la billetterie, 27,4M€ de droits TV soit les chiffres annoncés hier par La Provence.

Pour le second semestre, l’OM avait planifié 46,7M€ de paiements divers.

23,7M€ en ce qui concerne les droits TV (en tablant sur une seconde place finale au classement) et un peu plus de 11M€ concernant les services d’hospitalité (prestations au stade) qui pourraient être remis en cause, au moins en partie, par la crise actuelle…

Étant donné l’incertitude concernant la situation sanitaire du pays (et la reprise ou non des compétitions), le futur financier du club est donc inquiétant à court terme. Surtout que son présent n’était déjà guère reluisant…