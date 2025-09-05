OM : McCourt charge la LFP !

Le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Franck McCourt, a une nouvelle fois pris la parole pour exprimer son inquiétude concernant l’état actuel du football français. Dans un entretien accordé au Figaro et relayé par La Provence, l’Américain de 72 ans n’a pas mâché ses mots sur la gestion de la Ligue de Football Professionnel (LFP).

« La LFP ne représente plus les clubs, et les résultats en attestent globalement : c’est un échec », a lancé McCourt, très critique envers l’instance. Selon lui, la LFP est aujourd’hui dirigée « de manière totalement irrationnelle sur le plan financier », avec une gouvernance qu’il juge « opaque et inefficace ».

McCourt charge la Ligue et sa gestion financière

L’homme d’affaires américain appelle à une réforme profonde : « Ça suffit. Il est temps de réparer ce qui ne fonctionne plus. C’est donc le moment de prendre l’initiative. »

Le constat de McCourt s’appuie notamment sur la situation économique alarmante du football hexagonal. « Le foot français a perdu 1,3 milliard d’euros l’année dernière. Quelle entreprise accepterait de tels résultats en conservant le même management ? » a-t-il insisté.

Une Ligue 1 en retard sur ses concurrentes européennes

Le patron de l’OM déplore également le manque de vision et de stabilité : « Aujourd’hui, tout est géré dans l’urgence et fait à la dernière minute », regrette-t-il. Pour lui, cette absence de stratégie à long terme empêche la Ligue 1 d’attirer et de conserver les meilleurs talents.

L’interview croisé de l’actionnaire majoritaire de l’OM, Franck #McCourt. https://t.co/Zgplo53T4m — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 5, 2025



Il rappelle aussi que la direction actuelle de la LFP avait promis de placer le football français au deuxième rang européen, derrière la Premier League. Mais la réalité est bien différente : « La Ligue 1 est plus en retard que jamais, et l’écart avec les grandes ligues continue de se creuser », a constaté McCourt.

Avec cette sortie médiatique, le propriétaire de l’OM tente de secouer les instances dirigeantes et d’alerter sur l’urgence d’une réforme en profondeur. Son message est clair : pour espérer rivaliser avec les autres grands championnats, la LFP doit se transformer et retrouver une gouvernance forte et crédible.