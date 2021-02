OM : McCourt débarque à Marseille dès ce lundi ! Sampaoli sur le banc face au LOSC?

Comme annoncé dans le communiqué publié ce vendredi, Frank McCourt va venir à Marseille pour discuter avec les groupes de supporters et évoquer l’avenir du club.

RMC Sport nous informe ce dimanche que Frank McCourt va débarquer à Marseille dès ce lundi pour rencontrer les groupes de supporters ainsi que les élus locaux qui s’étaient alliés face à Jacques-Henri Eyraud.

SAMPAOLI ARRIVE MARDI A MARSEILLE

Comme évoqué dans le communiqué publié ce vendredi par l’Olympique de Marseille, l’homme d’affaires américain » veut discuter de ses projets à long terme pour le club ».

Dans ce même communiqué, le club annonçait la venue de Jorge Sampaoli. L’Argentin devrait arriver ce mardi à Marseille et pourrait donc rater l’occasion d’être sur le banc pour le déplacement à Lille à cause de son isolement dû au protocole sanitaire. Cependant, le nouveau coach de l’OM pourrait avoir une dérogation pour qu’il puisse prendre « les rênes de l’équipe un peu plus tôt »