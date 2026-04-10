Mercato OM : McCourt est cash concernant Benatia !

Présent lors de la nomination de Stéphane Richard, Frank McCourt a clarifié la situation de Medhi Benatia. Le propriétaire de Olympique de Marseille a confirmé un accord jusqu’à la fin de la saison. Une prise de parole qui met fin aux incertitudes autour du directeur du football.

Un accord clair entre McCourt et Benatia

Frank #McCourt est clair concernant l’avenir de Medhi #Benatia en fin de saison : “Je vais répéter ce que j’ai déjà dit. Medhi était prêt à partir lus tôt, je l’ai appelé, on a discuté ensemble, je lui ai demandé de rester jusqu’à la fin de la saison, ce qu’il a accepté mais il… pic.twitter.com/t665a31pGN — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 10, 2026



En marge de la présentation officielle de Stéphane Richard comme futur président de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt a été interrogé sur l’avenir de Medhi Benatia, actuel directeur du football du club phocéen. Au cœur de l’actualité OM depuis plusieurs semaines, le dirigeant marocain avait envisagé un départ anticipé avant de revoir sa position.

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Face aux médias, le propriétaire américain a tenu à clarifier la situation contractuelle et sportive : « Medhi était prêt à partir. Je l’ai appelé, je lui ai demandé de venir pour que l’on puisse parler ensemble, qu’il reconsidère son choix, et il a accepté de le faire mais jusqu’à la fin de la saison. Je lui ai dit d’accord, donc affaire conclue. C’est l’accord que Medhi et moi avons accepté. Je peux confirmer que la base de nos discussions, c’est ce qu’on a partagé de manière publique ».

Une fin de cycle actée pour l’OM

Avec cette déclaration, Frank McCourt officialise de facto un départ de Medhi Benatia à l’issue de l’exercice en cours. L’information, désormais confirmée, s’inscrit dans un contexte de réorganisation interne à l’Olympique de Marseille, marqué par l’arrivée prochaine de Stéphane Richard à la présidence.

Ce choix stratégique intervient alors que le club poursuit ses objectifs sportifs en Ligue 1. La stabilité de l’organigramme jusqu’à la fin de la saison apparaît comme une priorité pour la direction, afin d’éviter toute perturbation dans la gestion sportive.

En actant cet accord, l’OM sécurise une transition maîtrisée à la tête de son secteur sportif, tout en préparant les évolutions structurelles à venir.