OM : McCourt est de retour en France pour parler mercato avec Sampaoli et Longoria !

L’Olympique de Marseille prépare son mercato. Frank McCourt serait de retour en France pour évoquer la fenêtre des transferts avec le président Longoria et le coach Sampaoli !

Selon les informations du journaliste Mohamed Bouhafsi, Frank McCourt est à Metz ce dimanche pour assister au dernier match de la saison. Il restera en France quelques jours pour évoquer le mercato avec le coach Sampaoli et le président Longoria.

MCCOURT AVAIT PREVENU QU’IL REVIENDRAIT…

Il y a quelques semaines, Frank McCourt était revenu à Marseille pour répondre aux questions de La Provence et de RMC… Il a martelé à plusieurs reprises que le club n’était pas à vendre et qu’il reviendrait souvent en France pour être plus ancré dans le projet.

A LIRE : Mercato OM : Dénouement imminent pour l’avenir de Gerson?

Il y a quelques semaines, il a eu un entretien avec les groupes de supporters via un appel vidéo. Le propriétaire avait une nouvelle fois confirmé que le club n’était pas à vendre et qu’il reviendrait bientôt pour le redire… L’Américain pourrait donc prendre parole à ce sujet dans les prochains jours !