Mercato OM : Dénouement imminent pour l’avenir de Gerson?

Le feuilleton Gerson pourrait prendre fin dès ce dimanche selon L’Equipe. Le correspondant au Brésil a eu des informations affirmant que l’OM était confiant dans ce dossier chaud.

L’Olympique de Marseille fait le forcing pour obtenir le transfert de Gerson en provenance de Flamengo. Le milieu de terrain brésilien pourrait débarquer dès ce dimanche selon les le journal L’Equipe.

A en croire les informations relayées par le correspondant du quotidien sportif au Brésil, l’avenir de Gerson devrait être scellé dès ce dimanche. L’Olympique de Marseille serait confiant à l’idée de boucler son transfert.

A LIRE AUSSI : Mercato : Les Marseillais militent pour que Milik reste à l’OM !

Comme l’affirmait Foot Mercato ce dimanche matin, le Brésilien devrait s’engager pour cinq saison à Marseille assorti d’un salaire de 2,7M€ / an soit le triple de ce qu’il touche actuellement à Flamengo. Les deux clubs seraient parvenus à un accord pour 30M€ (24M€ + 6M€). Le joueur devrait donc donner son accord en cette fin de semaine.

Réunion décisive aujourd’hui à Rio pour sceller l’avenir de Gerson. Les représentants olympiens sont confiants, les dirigeants du Flamengo sont ok sur les conditions du transfert et le joueur devrait donner son accord pour un contrat de 5 ans et un salaire triplé…

— Eric Frosio (@froz91) May 23, 2021