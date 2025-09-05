OM : McCourt face à Al-Khelaïfi… un évènement selon Riolo !

L’actualité de l’OM dépasse aujourd’hui le seul terrain sportif. Selon les révélations de Daniel Riolo dans L’After Foot sur RMC Sport, une alliance inédite se dessine entre Frank McCourt, propriétaire de l’OM, et Joseph Oughourlian, président du RC Lens. Ensemble, ils veulent contester la gouvernance actuelle de la LFP, incarnée par Vincent Labrune et soutenue par Nasser Al-Khelaïfi. Une recomposition majeure qui pourrait bouleverser l’équilibre des pouvoirs dans le football français.

Au micro de RMC, Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots : « Fondamentalement, rien n’a bougé. Tant que rien ne se passe au sein de la LFP, nous restons avec le duo de choc qui a mis le football français dans la gouttière ». Selon lui, les critiques contre Vincent Labrune s’intensifient et son assise au sein de la Ligue s’effrite. L’éditorialiste a rappelé que si le vote pour la présidence avait lieu aujourd’hui, une majorité de clubs basculerait dans l’opposition.

Le pouvoir de Labrune de plus en plus fragilisé

Cette dynamique nouvelle pourrait s’exprimer lors du prochain conseil d’administration de la LFP, où trois sièges sont en jeu. Trois des quatre candidats en lice seraient hostiles à Labrune, ce qui accentuerait encore son isolement.

La véritable annonce de la soirée concerne l’entrée en scène de Frank McCourt. Longtemps discret, le propriétaire de l’OM a choisi de prendre la parole dans une interview croisée avec Joseph Oughourlian, événement salué par Riolo : « Un club fort comme l’OM doit enfin montrer les dents. C’est un événement ».

Une opposition structurée autour de McCourt et Oughourlian ?

Selon lui, cette alliance pourrait fédérer plusieurs présidents – Nice, Toulouse, Nantes ou encore Strasbourg – autour d’un contre-pouvoir solide. Néanmoins, des résistances demeurent, notamment du côté de clubs liés économiquement au Qatar comme Rennes ou Lille, toujours proches de Labrune et d’Al-Khelaïfi.

Nasser et la guerre des droits TV

Autre front de tensions : les droits TV. Riolo a pointé la responsabilité de Nasser Al-Khelaïfi, accusé de privilégier les intérêts du PSG plutôt que l’équilibre de la Ligue 1. « Nasser ne comprend pas l’importance d’une Ligue 1 compétitive. Il ne pense qu’à ce qu’il va toucher », a-t-il lancé.

Prise de parole de Frank McCourt, litige beIN Sport/Canal vs Ligue 1+… Toutes les dernières infos de Daniel Riolo sur ce qu’il se passe autour de la LFP. #RMCLive pic.twitter.com/1FnObzNLpj — After Foot RMC (@AfterRMC) September 4, 2025

Le bras de fer entre Canal+, beIN Sports et la plateforme Ligue 1+ illustre cette fracture. Riolo a rappelé que « beIN réclame 29 millions d’euros dans un procès contre Ligue 1+ », preuve supplémentaire d’une crise profonde.

Pour Riolo, l’entrée en lice de l’OM dans cette bataille change tout : « Si un club comme l’OM s’implique, c’est l’autre grand club du pays qui bascule dans la contestation ». Oughourlian a d’ailleurs résumé l’esprit de cette fronde en lançant à Al-Khelaïfi : « Tu tyrannises tout le monde ».

En conclusion, Riolo insiste sur l’importance de ce rapprochement : « L’événement, c’est que McCourt s’associe à Oughourlian pour dénoncer les échecs et les incompétences de la LFP ». Une alliance qui pourrait bien redessiner le paysage du football français.