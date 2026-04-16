OM : “McCourt permet au club de continuer à essayer d’être compétitif”

L’actualité de l’Olympique de Marseille est une nouvelle fois marquée par le débat autour de son propriétaire. Entre critiques persistantes et soutien médiatique, la position de Frank McCourt divise les supporters. La journaliste Carine Galli a récemment pris la parole pour défendre l’investisseur américain.

Carine Galli monte au créneau pour Frank McCourt

Au cœur des discussions depuis plusieurs saisons, Frank McCourt reste une figure contestée du côté de l’Olympique de Marseille. Pourtant, au micro de RMC, Carine Galli a tenu à rappeler le rôle central de l’homme d’affaires dans la stabilité du club phocéen.

La journaliste a ainsi souligné l’importance de sa présence depuis son arrivée en 2016 : « Heureusement qu’il est là depuis dix ans, parce que sinon l’OM pourrait être un Bordeaux bis, ou d’autres exemples de clubs qui sont à la dérive. » Une déclaration qui met en avant la comparaison avec certains clubs français en difficulté financière ces dernières années.

Un investissement massif malgré les critiques

Au-delà du débat sportif, c’est surtout l’engagement financier de Frank McCourt qui est au centre des arguments avancés. Selon les chiffres évoqués, près de 700 millions d’euros auraient été injectés dans le club depuis son rachat. Une somme conséquente destinée à maintenir l’équilibre économique de l’OM.

Carine Galli insiste sur cet aspect : « Lui, quoi qu’on en dise, il a mis de l’argent, et il permet au club de continuer à essayer d’être compétitif. » Malgré cela, le bilan sportif reste régulièrement pointé du doigt par une partie des supporters, notamment en raison de l’absence de trophées majeurs durant cette période.

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Une relation tendue avec les supporters

Malgré ces investissements, la relation entre Frank McCourt et certains groupes de supporters demeure fragile. Des banderoles critiques ont déjà été observées au stade, témoignant d’un mécontentement persistant.

La journaliste rappelle ce paradoxe : « On rappelle que Frank McCourt, c’est près de 700 millions d’euros d’investis pour effectivement zéro trophée, et parfois des supporters hostiles via des banderoles. » Une situation qui illustre le décalage entre effort financier et attentes sportives élevées à Marseille.

Un contexte de transition à la tête du club

Dans ce climat, la nomination récente de Stéphane Richard comme président marque une nouvelle étape dans la gouvernance du club. Il s’agit du troisième président sous l’ère McCourt, preuve d’une instabilité institutionnelle régulièrement soulignée.

Par ailleurs, le propriétaire américain serait toujours en quête de nouveaux investisseurs, signe que le modèle économique du club continue d’évoluer.