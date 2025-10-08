OM : McCourt réalise une grosse vente dans son business financier !

Présent à Marseille ces derniers mois, Franck McCourt, actionnaire majoritaire de l’Olympique de Marseille, continue de faire parler de lui sur le terrain économique. Selon la Provence, l’homme d’affaires américain, propriétaire du club depuis octobre 2016, vient en effet de finaliser une opération majeure : la cession de MGG Investment Group à Generali Investments, via sa filiale Conning.

Fondée en 2014 par McCourt Global et Kevin Griffin, la société MGG, basée à New York, est spécialisée dans le crédit privé et gère plus de 6,6 milliards de dollars d’actifs. En l’espace d’une décennie, elle s’est imposée comme un acteur incontournable du financement alternatif aux États-Unis. La cession d’une participation majoritaire de MGG à Generali marque une nouvelle étape dans la stratégie financière du Bostonien, qui reste néanmoins engagé dans plusieurs autres projets d’envergure.

McCourt reste investi à Marseille et dans le projet Liberty

A lire : Mercato OM : Rabiot, lâche, “une forme de trahison quelque part” !

S’il a multiplié les séjours à Marseille ces derniers mois, notamment pour suivre de près l’évolution du club dirigé par Pablo Longoria, avec l’entraineur Roberto De Zerbi, Franck McCourt n’en délaisse pas pour autant ses affaires internationales. L’homme fort de l’OM reste impliqué dans le projet Liberty, une initiative ambitieuse visant à transformer Internet et à redonner le contrôle des données aux utilisateurs.

Cette nouvelle transaction confirme que le propriétaire marseillais continue de rééquilibrer ses investissements tout en maintenant un œil attentif sur le développement de l’Olympique de Marseille. Son profil d’entrepreneur global, mêlant sport, technologie et finance, illustre la diversité de ses ambitions.

Depuis son arrivée à la tête du club en 2016, Franck McCourt a toujours affiché sa volonté de stabiliser l’OM sur le plan économique tout en renforçant sa compétitivité sportive. Cette vente majeure à Generali ne fait que rappeler la puissance financière et la vision internationale d’un homme qui, tout en multipliant les succès dans les affaires, reste au cœur du projet phocéen.