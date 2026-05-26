OM : McCourt toujours à la recherche d’un investisseur minoritaire…

Après dix ans passés au club, Frank McCourt prendrait progressivement la mesure de la situation financière de l’OM. Une position qui le pousse à rechercher un investisseur minoritaire

Depuis son arrivée à l’OM en 2016, McCourt n’a jamais hésité à mettre la main au portefeuille pour franchir chaque année l’épreuve de la DNCG. Mais l’Américain qui pensait avoir le contrôle de ses finances, ne s’imaginait pas combien la gestion des dernières saisons aurait des conséquences sur les finances du club. Selon les estimations de La Provence, il aurait dépensé plus de 700 millions d’euros depuis son arrivée. Malgré ces pertes importantes, l’Américain conserve ses ambitions : remporter un titre et récupérer tout ou partie de ses investissements. Au vue des différents bilans financiers, le second semble difficilement atteignable.

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Deux décisions pour obtenir optimiser les finances

Mais pour tenter de mieux gérer les finances, Frank McCourt compte s’appuyer sur plusieurs solutions. La première, selon La Provence, a été de prendre les services du cabinet Tifosy Capital & Advisory, un spécialiste dans le domaine du conseil financier. Une décision peut-être motivée par la gestion économique sous Pablo Longoria qui aurait “estomaquée” le propriétaire.

La seconde est d’ouvrir les portes à un investisseur minoritaire. Selon l’entourage de McCourt, on se veut catégorique en parlant de “recherche d’investisseur minoritaire” et non de vente. Selon La Provence, ses représentants et son fils Drew, enchaînent les rendez-vous sans parvenir à trouver l’oiseau rare. Une difficulté qui s’explique par la somme demandée (plusieurs centaines de millions de dollars) qui ne permettrait pas à l’investisseur d’avoir un rôle dans le commandement opérationnel du club au quotidien.

Une valorisation à 1.2 milliard d’euros

Le stade est un autre problème pour l’Américain selon une source de la Provence. “Le fait de ne pas posséder son stade est un obstacle majeur. C’est un point bloquant pour les investisseurs extérieurs qui souhaiteraient offrir à Frank ce qu’il veut. Il a investi énormément d’argent et obtenu très peu de résultats en termes de valorisation.”

McCourt valorise aujourd’hui l’Olympique de Marseille à 1.2 milliard d’euros. Une estimation problématique pour cette source issue du milieu des affaires selon La Provence. « Une vente ? Je crois que Frank ne songerait même pas à une somme inférieure au milliard. C’est son évaluation de la valeur de l’OM qui pose problème. Il a investi une somme colossale dans ce club. Plus qu’il n’aurait dû », constate cet homme d’affaires, très avisé sur le dossier de l’Olympique de Marseille. Le média régional précise que Frank Mccourt n’est cependant pas décidé à revoir sa position. Une situation qui comporte beaucoup de freins à l’arrivée d’un nouvel actionnaire tant attendu par la direction.

Clarence Maillefaud