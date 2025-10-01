OM: Medhi Benatia donne des nouvelles et s’inquiète pour Facundo Medina

L’Olympique de Marseille a frappé fort ce mardi soir au stade Vélodrome en s’imposant largement 4-0 face à l’Ajax Amsterdam lors de la 2e journée de Ligue des Champions. Une performance collective maîtrisée, saluée par le directeur sportif Medhi Benatia en zone mixte. Mais malgré cette soirée parfaite sur le plan sportif, l’ancien défenseur marocain n’a pas caché son inquiétude concernant la blessure de Facundo Medina.

Interrogé à l’issue de la rencontre, Medhi Benatia a d’abord exprimé sa fierté devant la prestation des joueurs de Roberto De Zerbi : « C’est beau à voir. Il faut continuer. Un match très difficile arrive (à Metz)… Le coach est très exigeant, il veut du jeu. Aujourd’hui, on a fait un petit pas en avant à ce niveau-là ».

Benatia entre satisfaction et inquiétude pour Medina

A lire : OM – De Zerbi : “c’était presque la perfection”

Mais le dirigeant olympien s’est rapidement tourné vers la sortie prématurée de Facundo Medina, touché physiquement : « On a perdu Facundo, je suis très, très déçu pour lui. Ça me fait vraiment mal car il commençait à bien revenir. C’est grave ? On ne sait pas encore, mais ça ne sent pas très bon. Je pense qu’il fera une IRM demain (mercredi). On l’a voulu fortement, on va avoir besoin de lui ».

Cette blessure est un coup dur pour l’OM, qui comptait sur l’Argentin pour stabiliser sa défense.

35’ Blessure pour Medina… remplacé par Egan-Riley 🔀 pic.twitter.com/1ABPI5rod0 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 30, 2025

On ne sait pas encore, mais ça ne sent pas très bon

Si l’inquiétude est réelle pour Medina, Benatia a tenu à souligner les bonnes prestations de plusieurs recrues : « Je suis aussi content pour CJ (Egan-Riley). Il fait une très belle rentrée, il est très prometteur… (Matt) O’Riley nous fait du bien aussi. On dirait qu’il est là depuis quelques années ».

Cette victoire convaincante, marquée par un doublé de Paixao, offre un bol d’air aux Marseillais dans leur campagne européenne. Mais le directeur sportif a rappelé l’importance du prochain rendez-vous : « Le plus important maintenant, c’est Metz, on doit bien finir avant la trêve ».

En attendant les examens médicaux de Medina, l’OM savoure ce large succès mais sait que le déplacement à Metz s’annonce déjà comme un test crucial avant la trêve internationale.