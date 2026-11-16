Après son départ de l’OM, Medhi Benatia s’est tourné vers une nouvelle activité sur Canal+. L’ancien dirigeant marseillais a également répondu aux interrogations sur un éventuel retour dans les coulisses du football.

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Parti de l’OM après la saison dernière, Medhi Benatia↗ a changé de rythme professionnel. L’ancien directeur sportif du club phocéen intervient désormais comme consultant sur Canal+, notamment dans l’émission Menu Latour. Dans ce nouveau cadre, il assure ne pas ressentir de regret et explique que ses priorités actuelles sont éloignées d’un retour immédiat dans un club.

Benatia profite de sa nouvelle vie loin des clubs

Interrogé sur son avenir et sur la possibilité de reprendre un jour des responsabilités, Medhi Benatia↗ n’a pas annoncé de nouvelle mission. Il a au contraire insisté sur son quotidien actuel, partagé entre ses interventions télévisées et ses loisirs personnels.

« Non, à l’heure actuelle, je me concentre uniquement sur mon match de padel et sur ma prochaine émission (sur Canal). Le jour où je serai prêt à repartir sur un travail comme Milan, je te le dirai. Malgré les bruits, je suis très content de ma vie de retraité »

Cette déclaration, tenue dans Menu Latour sur Canal+, présente donc une situation claire à court terme : l’ancien responsable de l’OM ne cherche pas actuellement à retrouver un poste dans le football. Sa reconversion comme consultant lui convient et constitue aujourd’hui son activité principale.

Un retour possible, mais aucune échéance annoncée

La référence de Medhi Benatia↗ à un éventuel « travail comme Milan » laisse apparaître qu’il n’exclut pas totalement une nouvelle expérience importante dans le football. Il conditionne toutefois cette possibilité à sa propre disponibilité et à l’envie de retrouver un investissement aussi prenant. Pour l’instant, aucune échéance ni aucun projet précis n’a été communiqué. Benatia préfère poursuivre ses activités sur Canal+ et profiter de cette période de retrait après son passage au sein de l’OM.