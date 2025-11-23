OM : Medhi Benatia répond avec humour à une pique visant RMC

À la suite de la large victoire de l’OM à Nice (1-5), Medhi Benatia a fait sourire les supporters marseillais avec une réaction inattendue sur les réseaux sociaux. Le directeur sportif olympien a répondu avec humour à un message publié sur X par un internaute de la Team OM, Marwan Belkacem.

Dans son post, Belkacem tournait ironiquement en dérision les débats de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, imaginant déjà un sujet polémique autour d’un OM qui se serait « arrêté de jouer à 5-1 », laissant entendre une prétendue suffisance de l’équipe. Un clin d’œil aux critiques régulières adressées à l’OM dans certains médias.

Plutôt que de commenter, Medhi Benatia s’est contenté d’accompagner la publication d’une série d’émojis hilares. Une réponse concise, sans un mot, mais suffisamment parlante pour enflammer les réseaux.

Ce simple échange a été massivement relayé, beaucoup y voyant une manière subtile pour Benatia de répondre aux analyses jugées parfois trop sévères ou excessives vis-à-vis du club marseillais. Une façon, surtout, de surfer sur la bonne humeur ambiante après la prestation éclatante des hommes de Roberto De Zerbi à l’Allianz Riviera.

