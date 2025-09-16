OM : Medina l’avoue, “ça va être dur pour De Zerbi”

L’Olympique de Marseille continue de bâtir son collectif sous les ordres de Roberto De Zerbi, avec un effectif riche notamment en défense centrale. Arrivé cet été, Facundo Medina s’est exprimé sur BFM Marseille à propos de cette forte densité de joueurs dans son secteur de jeu. Le défenseur argentin a tenu à rappeler que la solidarité doit primer sur la rivalité individuelle.

Face aux nombreuses options disponibles dans l’axe de la défense de l’OM, Medina reconnaît la difficulté pour chacun de se faire une place. « Ça va être dur pour lui (le coach De Zerbi). Mais non, on est un groupe, je le répète. Il y a la qualité des joueurs, mais il y aussi la qualité des joueurs en tant que personne. Pour moi, c’est important. Dans les mauvais moments, c’est important d’être tous ensemble », a-t-il déclaré.

A lire : OM : Longoria pris à partie à la LFP, “tu n’as pas honte”

Medina insiste sur l’importance du collectif

Ces mots illustrent la volonté du joueur de 25 ans d’apporter une mentalité de collectif et d’union dans un contexte où la concurrence est particulièrement élevée. L’OM compte plusieurs défenseurs centraux de qualité, et la gestion de ces rotations s’annonce comme un défi pour l’entraîneur.

Une relation particulière avec Balerdi

🔵⚪ Son intégration, la concurrence en défense, Balerdi, le Real Madrid: Facundo Medina se livre avant le début de la Ligue des champions. 👇https://t.co/wElgd0zUPQ — RMC Sport (@RMCsport) September 15, 2025



Interrogé également sur sa relation avec Leonardo Balerdi, avec qui il partage une complicité sur et en dehors du terrain, Medina a tenu à écarter l’idée d’une rivalité directe. « Non, non, non, il n’y a pas de concurrence entre nous, on sait d’où on vient. On est vraiment proches et amis, mais dès qu’il fait quelque chose de mal, je suis le premier à lui dire. On est là pour faire du bien à l’équipe, pour gagner, pour le club. Aujourd’hui c’est lui, demain c’est moi… C’est important de rester ensemble », a-t-il expliqué.

Ces déclarations traduisent une volonté claire : mettre en avant la réussite de l’équipe avant les performances individuelles. L’OM peut ainsi compter sur une défense soudée, renforcée par une cohésion humaine qui pourrait s’avérer déterminante dans la saison à venir.

On vous offre 10€ de BONUSBETS avec le code promo “FCM 10” https://media.unibet.fr/redirect.aspx?pid=195856&bid=4490