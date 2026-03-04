OM : Medina, Nnadi… 4 nouveaux titulaires face au TFC ?

Privé de plusieurs cadres, l’Olympique de Marseille doit adapter sa composition pour affronter Toulouse ce mercredi en quart de finale de Coupe de France. Suspendu, Pierre-Emile Hojbjerg manquera à l’appel tandis que plusieurs joueurs sont blessés ou incertains. L’entraîneur Habib Beye pourrait donc procéder à plusieurs ajustements importants dans son onze de départ.

Plusieurs absences qui obligent Habib Beye à recomposer son équipe

Trois jours après la victoire spectaculaire contre Lyon (3-2), l’OM enchaîne avec un rendez-vous majeur face au Toulouse FC au Stade Vélodrome. Mais le staff marseillais doit composer avec un groupe amoindri. Le capitaine Pierre-Emile Hojbjerg est suspendu, tandis que Quinten Timber souffre d’une blessure à l’épaule et qu’Amine Gouiri reste en phase de reprise après avoir manqué le match contre l’OL.

Ces absences obligent Habib Beye, nommé entraîneur de l’OM le 18 février 2026, à revoir son organisation pour ce quart de finale de Coupe de France, compétition devenue un objectif majeur du club cette saison. Au milieu de terrain, le jeune Tochukwu Nnadi pourrait profiter de la suspension de Pierre-Emile Hojbjerg pour débuter aux côtés de Geoffrey Kondogbia. Le Nigérian avait déjà été aperçu lors de la victoire contre Lyon et figure parmi les solutions étudiées par le staff pour compenser l’absence du Danois.

Medina et Paixao, un couloir gauche remanié ?

Dans le couloir gauche, Facundo Medina pourrait être titularisé à la place d’Emerson, une option évoquée pour apporter davantage d’agressivité défensive et de projection offensive.

Plus haut sur le terrain, Ethan Nwaneri pourrait également intégrer le onze de départ dans un rôle de soutien à l’attaque. L’espoir offensif prêté par Arsenal fait partie des joueurs susceptibles d’obtenir davantage de temps de jeu dans ce contexte de rotation. Sur le plan offensif, Igor Paixão apparaît aussi comme une option sérieuse pour démarrer sur le côté gauche après son entrée remarquée face à Lyon.

Enfin, une interrogation subsiste dans les buts. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, la Coupe de France était souvent l’occasion d’aligner Jeffrey De Lange. Reste à savoir si Habib Beye maintiendra cette alternance ou s’il fera confiance au titulaire habituel.