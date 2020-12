OM : Ménès cible deux joueurs lors de cette victoire face à Monaco !

Ce samedi, l’Olympique de Marseille a fait le boulot face à l’AS Monaco ! Pierre Ménès veut prendre les joueurs de Villas-Boas au sérieux pour le titre et pointe du doigt l’importance de Thauvin et Benedetto.

Dans son blog sur Canal +, Pierre Ménès a publié sa réaction à la victoire de l’Olympique de Marseille face à l’AS Monaco.

Deux buts rapides concoctés par le duo Benedetto-Thauvi

Le consultant de la chaîne cryptée cible deux joueurs importants lors de cette victoire et voit les Marseillais comme de sérieux concurrents au titre de champion.

A LIRE AUSSI : OM Next Gen’ : Les clubs (toujours) partenaires montent au créneau !

« Samedi après-midi, on attendait beaucoup de ce premier choc au sommet du week-end (en attendant PSG-OL) et on a été à moitié déçu. Par Monaco, pas par l’OM qui a réalisé un super début de match avec deux buts rapides concoctés par le duo Benedetto-Thauvin. Centre piqué de l’Argentin pour la tête du Français sur le premier puis remarquable centre de « Flotov » pour la volée parfaite de « Pipa » sur le second. Marseille a exploité les errances défensives et la faible qualité de relance des Monégasques puisque c’est sur une perte de balle que les Olympiens inscrivent leur second but. (…) Monaco a des qualités mais Monaco est beaucoup trop jeune pour être performant sur la durée. Quant aux Marseillais, c’est la sixième victoire consécutive de l’équipe et on ne va pas dire qu’on commence à les prendre au sérieux parce que cela fait déjà un moment que c’est le cas » Pierre Ménès – Source : Canal + (12/12/20)