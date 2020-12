OM Next Gen’ : Les clubs (toujours) partenaires montent au créneau !

Ces derniers jours, plusieurs clubs amateurs de la région ont fait savoir qu’ils ne renouvelleraient pas le partenariat avec l’OM concernant la formation. Il n’en a pas fallu beaucoup plus pour remettre en question le programme « OM Next Génération »…

Les clubs de la région continuant de participer au programme ont souhaité faire entendre leur voix et réitérer leur soutien à l’initiative de l’OM. Contacté par FCM, Omar Keddadouche, président de l’ASC Vivaux-Sauvagère, a confirmé son adhésion au communiqué ajoutant même « on en a peu parlé mais l’an dernier, nos éducateurs ont même eu l’opportunité de rencontrer André Villas-Boas dans le cadre de ce partenariat ! Tous les clubs ne font pas ce genre de choses… »

COMMUNIQUE DES CLUBS PARTENAIRES « OM NEXT GENERATION »

Les clubs partenaires souhaitent apporter leur soutien au Programme OM Next Generation, suite aux différents articles parus dans la presse, sur les réseaux sociaux et aux commentaires désobligeants, diffamants et totalement infondés.

En effet, ce programme mis en place par l’OM est une avancée majeure dans les relations entre l’OM et les clubs amateurs de la région, inexistante avant cela.

Le but du partenariat est que l’OM ait accès aux meilleurs éléments de la ville et sa région en son sein et puisse suivre tous ceux qui présentent un fort potentiel.

Le partenariat OM Next Génération étant un programme de suivi et de formation des joueurs de 8 à 15 ans. Il portera ses fruits sans aucun doute dans les 5 à 10 ans quand ces jeunes joueurs auront atteint leur plénitude.

Le projet de l’OM est un projet ambitieux auquel il faut accorder du temps et de la patience avant d’en voir ses premiers effets.

L’investissement de l’OM dans ce partenariat ne peut pas être remis en cause. En effet, l’OM apporte aux différents clubs, des supports techniques, des formations diverses et variées afin d’améliorer l’encadrement et la formation de nos jeunes joueurs.

– Formation des éducateurs

– Séance technique dans nos clubs

– Invitation de nos meilleurs joueurs à des entrainements au campus

– Suivi des joueurs à fort potentiel

– Organisation de plateaux par catégorie

– Soutien financier et matériel

– Invitation au stade Orange vélodrome

La contrepartie essentielle de nos clubs se résumant à signaler les joueurs intéressants à l’encadrement de l’Olympique de Marseille, nos clubs ont un devoir d’honnêteté, de franchise et de fidélité envers l’Olympique de Marseille dans le cadre de ce partenariat.

Les clubs restent libres d’organiser leur politique sportive et financière comme ils l’entendent.

Nous sommes fiers et heureux d’être partenaires de l’Olympique de Marseille, reconnaissants de notre travail de formation, d’éducation dans chacun des quartiers de la ville.

Nous nous efforçons de former au mieux nos jeunes et sommes pleinement récompensés quand l’un d’eux signe à l’OM.

Malgré ce que certains veulent faire croire, nos jeunes joueurs ont les yeux qui brillent à l’évocation de l’Olympique de Marseille et sont très heureux dès qu’ils peuvent s’approcher de l’inaccessible (centre d’entrainement, stade, entrainement au campus).

Le partenariat permet à nos licenciés de toucher du doigt le plus haut niveau.

L’ensemble des club partenaires remercie Franck Borelli et son équipe qui permettent à nos jeunes licenciés de vivre leur rêve, et nous sommes convaincus que dans quelques années, certains fouleront la pelouse du stade Orange vélodrome avec le maillot blanc.

Les clubs partenaires :

EUGA Ardziv, EFC Beaucairois, AS Busserine, SO Caillolais, ES Fos, AS Gémenos, Luynes Sport, FCL Malpassé, Marignane Gignac FC, ASPTT Marseille, FC Martigues, AS Mazargues, CA Plan de Cuques, O.Rovenain, JS St Julien, FC Septèmes, SMUC, Racing FC Toulon, FC Rouguière, AS Vivaux Sauvagère