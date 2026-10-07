OM : mercato refroidi, Maupay très cash et Adidas se rapproche… Les 3 infos de ce mercredi

L’actualité de l’OM a encore été dense ce mercredi 7 octobre 2026. Grégory Lorenzi a refroidi les attentes concernant le mercato hivernal, Neal Maupay s’est livré sans détour sur Roberto De Zerbi et Bruno Genesio, tandis que le retour d’Adidas à Marseille se précise sérieusement pour 2027.

Mercato : Lorenzi refroidit les attentes pour janvier

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Grégory Lorenzi a été très clair concernant le prochain mercato d’hiver.

Le directeur sportif de l’OM a expliqué que tout dépendrait de la situation du club vis-à-vis de la DNCG, avec une audition prévue en décembre.

« Aujourd’hui, je ne peux répondre ni sur les arrivées, ni sur les départs. »

Après un été sans aucune recrue, l’OM ne sait donc toujours pas quelle marge de manœuvre il pourra avoir en janvier.

À lire : Mercato OM : Lorenzi jette un froid pour janvier

Maupay très cash sur De Zerbi

Interrogé par RMC Sport, Neal Maupay est revenu sur sa relation avec Roberto De Zerbi et sur sa difficile mise à l’écart.

L’attaquant marseillais n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer cette période.

« En tout cas, moi, je ne traite pas mes enfants comme ça. »

À l’inverse, Maupay s’est montré beaucoup plus positif concernant Bruno Genesio, qu’il estime soutenu par le vestiaire malgré les mauvais résultats.

Il assure notamment sentir une progression dans l’équipe et souligne la confiance transmise par le coach.

À lire : OM : Maupay très cash sur De Zerbi et surprenant sur Genesio

Adidas, le retour se précise sérieusement

Le grand retour d’Adidas à l’OM semble se rapprocher.

Selon La Provence, la marque aux trois bandes devrait bien remplacer Puma dès la saison 2027-2028, soit un an plus tôt que ce qui avait d’abord été envisagé.

Un proche du dossier a même confié :

« Ce n’est pas encore signé, mais c’est fait à 90 %. »

Le contrat est présenté comme beaucoup plus lucratif pour l’OM, dans un contexte où le club cherche justement à augmenter ses revenus.

À lire : OM : ça se confirme pour Adidas

Entre les incertitudes du prochain mercato, les prises de parole fortes dans le vestiaire et un futur changement d’équipementier qui se précise, l’OM continue de préparer son avenir dans un contexte sportif toujours très tendu.