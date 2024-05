Benatia réfute une réunion avec un coach étranger et des échanges avec un coach français ! ❌ Confirmation pour Raffaele Palladino ! Le Parisien confirme pour Conceiçao ! Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi: Benatia réfute une réunion avec un coach étranger et des échanges avec un coach français ! ❌ Confirmation pour Raffaele Palladino ! Le Parisien confirme pour Conceiçao !

L’Olympique de Marseille foncerait sur Conceiçao pour la suite du projet de Pablo Longoria ! Le coach est proche de quitter le FC Porto, un deuxième rendez-vous avec la direction de l’OM a été évoqué mais vite démenti par Mehdi Benatia via son compte X !

Alors que le journaliste italien Di Marzio a relancé l’option Conceição, le journaliste Sacha Tavolieri confirme cette tendance. « Ce mardi, Sergio Conceiçao a rencontré pour la 2e fois les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Le coach du FC Porto est attiré par le challenge olympien même si sa priorité reste le Milan AC… Contrairement à ce qui a été dit, Conceiçao n’a jamais refusé le défi. » Une information démentie par Mehdi Benatia himself. Tout comme des échanges avec Franck Haise en avril dernier !



A lire AUSSI:Mercato: la grande valse des entraîneurs est lancée en Europe



Avec la nomination d’André Villas-Boas au poste de président du FC Porto, le porte de Sergio Conceição n’est plus assuré. Le Portugais devrait quitter le club dans les prochains jours et Di Marzio affirme qu’Enzo Maresca pourrait déjà être son remplaçant. L’OM verrait d’un bon œil l’arrivée de l’ancien coach du FC Nantes dans ses rangs après le départ de Gasset en fin de saison.

L’OM cherche un nouveau coach. Pour Daniel Riolo, le club marseillais devrait se positionner sur Habib Beye vu qu’il n’y aura pas de compétition européenne l’an prochain. « Habib Beye à Marseille ? Je me dis pourquoi pas. Il connaît l’environnement, dans la communication avec les joueurs, il sera bon, dans la gestion du contexte aussi. Vu comment est conçu l’effectif il sait qu’il va y avoir du mouvement. Si c’est pour prendre un faux bon, on a vu l’entraineur à poigne Gattuso, ou Marcelino qui a une bonne cote en Espagne cela a été une catastrophe. Si ils peuvent prendre Fonseca qu’ils foncent, mais il ne veut pas venir et il attend une meilleur offre. Va sur un mec qui rêve de venir, je ne vois pas en quoi il ne serait pas apte. Habib Beye viendrait avec une telle volonté et envie de bien faire… », avait expliqué le journaliste dans l’After sur RMC.

A lire AUSSI:Mercato OM : Accord Fonseca / Milan ?

Le dossier de l’entraîneur est sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines à Marseille. Si plusieurs noms ont été évoqués dans les médias, une nouvelle piste a été confirmée par un média italien !

Qui sera le prochain entraîneur de l’Olympique de Marseille après le départ de Jean-Louis Gasset ? C’est la question que tous les suiveurs et supporters du club se posent depuis plusieurs semaines maintenant. Selon Sky Sport, le coach de Monza Raffaele Palladino devrait quitter le club et a plusieurs options. Ce dernier fait partie de la short list de Naples mais serait aussi une cible du Benfica et de l’Olympique de Marseille. C’est un adepte de Gian Piero Gasperini qui vient de gagner la Ligue Europa avec l’Atanlata. Son nom a été évoqué par le journaliste Sacha Tavolieri (voir ci-dessous).

A lire : Mercato OM : Fabrizio Romano jette un coup de froid dans la piste Conceiçao ?



Ce lundi, le journaliste belge Sacha Tavolieri s’est exprimé à ce sujet sur son compte Twitter.

« Alors que les dossiers Paulo Fonseca & Sergio Conceiçao se compliquent, Pablo Longoria a ressorti ces dernières heures son réseau italien pour trouver une solution. Coup de fil et prises d’informations ont été faites auprès de Raffaele Palladino », a expliqué le journaliste avant d’ajouter que le coach de Monza n’est pas insensible à l’intérêt de l’OM.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Djellit veut envoyer Longoria en stage d’observation dans ce club !

Alors que la priorité de l’OM est de faire signer Paulo Fonseca, la concurrence du Milan AC semble compliquer le dossier. Ce dernier a affirmé hier soir après le dernier match de la saison 2023/2024 qu’il n’avait pas encore pris sa décision. Pour rappel, Lille a finalement terminé 4e, synonyme de tour préliminaire de Ligue des Champions. Le coach portugais s’est exprimé en conférence de presse dans des propos rapporté par l’Equipe.

« Je pense aussi que tous les autres clubs derrière seraient contents de notre classement avec cette possibilité d’entrer en C1. La saison devra commencer avant les autres mais nous devons la voir comment une grande opportunité pour le club. L’organisation de présaison sera différente avec moi ou sans moi, on verra. (…) Je vais parler avec le président cette semaine. Et on verra. Vous avez votre décision ? Je ne comprends pas. (Rire). Aujourd’hui, mon Français n’est pas très bon. Je ne sais pas ce qui va se passer mais merci à vous aussi pour votre travail, le respect que nous avons eu ensemble. Ça a été un plaisir. C’est un au revoir ? Non, non ! Je veux vous saluer pour cette saison mais on verra bien. Je le dis, mon français aujourd’hui n’est pas bon. (Rire.) Allez, au revoir ! »

L’Olympique de Marseille avait vraisemblablement fait de Sergio Conceiçao sa priorité au poste d’entraîneur. Un premier choix confirmée par le journal Le Parisien qui a contacté l’entourage du coach portugais…

En effet, selon les informations du journal le Parisien, « Sergio Conceiçao, 49 ans, en poste à Porto depuis 7 ans (un record) où son contrat s’achève au 30 juin, constituerait dorénavant le premier choix des dirigeants. Cette piste est, d’ailleurs, qualifiée de « complexe, mais très crédible » par l’entourage du technicien. (…) Une rencontre avec les responsables phocéens, en présence de Jorge Mendes l’agent du coach, a bien eu lieu à Porto autour du 14 mai. Pablo Longoria le président de l’OM tient Conceiçao en haute estime. Il apprécie ses qualités de meneur d’hommes, en dépit d’un caractère un peu éruptif. « Il s’agit d’une vraie possibilité », ajoute-t-on en interne au sein du club olympien. »

A lire AUSSI:Mercato OM : 3 entraineurs français proposés par ce champion 93 !

Contacté par le média, l’entourage de Conceiçao reste mitigé. « Sergio respecte l’identité de l’OM. Il apprécie le côté un peu volcanique du club, assez similaire à celui de Porto. Il continue à suivre avec attention la L1, un championnat qualitatif à ses yeux. Après, son ambition avouée est de conquérir la Ligue des champions dans les années futures. »



Après le départ annoncé de Jean-Louis Gasset, l’OM doit absolument trouver un entraîneur pour la saison prochaine. Les Marseillais espèrent d’ailleurs le récupérer le plus tôt possible afin de travailler sur le mercato qui ouvrira ses portes en juillet prochain.

D’après les informations de Di Marzio, l’Olympique de Marseille s’est positionné sur le coach Sergio Conceiçao. Le Portugais est toujours en poste au FC Porto mais devrait quitter le club bientôt. Pour le remplacer, Enzo Maresca aurait été ciblé par André Villas-Boas et son staff.

Seulement, d’après Fabrizio Romano, le coach italien a été approché par le FC Séville. L’entraîneur qui a permis à Leicester de remonter en Premier League ne veut pas entendre parler d’un départ hors de l’Angleterre… De quoi mettre du plomb dans l’aile de la piste menant à Conceiçao pour l’OM.

A LIRE AUSSI : Mercato OM: « il va falloir bricoler »

🔵🇮🇹 Enzo Maresca received approach by Sevilla in the recent weeks but he didn’t want to advance in talks.

Maresca wants to focus on the Premier League, he wants to work in PL football and stay in England.

His new release clause is £7/8m. pic.twitter.com/wy7dWGEfoD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 23, 2024