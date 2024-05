Mercato: la grande valse des entraîneurs est lancée en Europe

D’après les informations de Gianluca Di Marzio, le club olympien s’est positionné sur Sergio Conceição. Le Portugais est toujours en poste au FC Porto mais devrait quitter le club. Pour le remplacer, Enzo Maresca aurait été ciblé par André Villas-Boas et son staff.

🔵🇮🇹 Enzo Maresca received approach by Sevilla in the recent weeks but he didn’t want to advance in talks.

Maresca wants to focus on the Premier League, he wants to work in PL football and stay in England.

His new release clause is £7/8m. pic.twitter.com/wy7dWGEfoD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 23, 2024