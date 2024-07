Bon plan mercato OM : Amine Zouhzouh pour challenger Amine Harit !

L’OM continue son mercato de folie après l’officialisation de Koné et en attendant celle de Brassier. Avec l’arrivée de De Zerbi, le club cherche à se reconstruire un effectif capable de coller au système de jeu de l’entraîneur italien. Le FCM vous propose son bon plan mercato.

Avec l’arrivée de De Zerbi et l’officialisation des premières recrues et départs, l’OM semble encore préparer un mercato agité. Décidé à repartir sur de nouvelles base pour l’année prochaine, le club semble également vouloir se tourner vers des jeunes joueurs à potentiel. Amine Zouhzouh, milieu offensif marocain, pourrait être une bonne recrue.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Un milieu offensif de 23 ans

Amine Zouhzouh est un milieu offensif de 23 ans marocain, évoluant dans le club des FAR de Rabat. Formé à l’académie Mohamed 6 de football, le marocain est une des révélations du championnat du Maroc. Pisté par plusieurs clubs européens comme l’OL, le joueur est évalué à 1 millions d’euros et ne demanderait pas un gros salaire.

Une saison à 10 buts et 1à passes décisives

Notre confrère Hakim Zhouri (@Z_hakos), en dit un peu plus sur le joueur :

Le milieu polyvalent a réalisé une belle saison et ses stats sont là pour en témoigner, avec 10 buts et 10 passes décisives, le natif de Rabat est doté d’une finesse technique balle au pied et d’une justesse technique rare, et de surcroît c’est un joueur qui dispose d’une grande qualité dans les coups de pieds arrêtés, la saison passé déjà dans une équipe moins bien doté qualitativement (l’union Touarga) le joueur avait déjà réalisé une belle saison avec 9 buts et 5 passes décisives pour 28 matchs, petite particularité pour ce joueur de 23ans, il est de la même promotion qu’un certain Azzedine Ounahi à l’académie Mohamed6… le joueur a été pré-sélectionné par Regragui en équipe national. Le Betis Séville et Getafe sont également sur le milieu qui est capable de jouer a tout les postes du milieu, que ce soit en 10 ou sur les cotés et même plus bas sur le terrain comme relayeur voir meme en récupérateur… et comme ses stats le prouve il sait marquer et faire marquer.