Deux renforts offensifs ? La piste Raskin et un renfort de taille pour Tudor… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Longoria aimerait recruter deux joueurs offensifs si Gerson quitte Marseille selon la Provence, Raskin serait une option et Bailly est de retour !

Deux milieux offensifs recrutés si Gerson part ?

Suite à la blessure d’Amine Harit et au départ de Luis Suarez, Pablo Longoria va devoir renforcer sa ligne d’attaque. De plus, Gerson est toujours en instance de départ s’il trouve une porte de sortie. Le président olympien va donc devoir remodeler son effectif cet hiver.

Alors que la piste Jeremie Boga a été évoquée, le joueur aurait été proposé en prêt selon la Provence, qui précise que l’option prioritaire reste le milieu offensif ukrainien (aussi) de l’Atalanta Bergame Ruslan Malinovskyi. Il pourrait venir en prêt. Mais le piste de milieu offensif n’est pas le seul à être étudié. Ribalta pourrait faire jouer ses bonnes relations pour tenter de boucler ce dossier, cette arrivée serait conditionné par le départ de Gerson. Un autre joueur offensif serait recherché, un profil axial derrière l’attaquant. Le quotidien local précise que Longoria veut « deux joueurs offensif axée sur le jeu direct, l’intensité athlétique et la répétition des efforts. » Quid du recrutement d’un latéral gauche ou polyvalent ?

En effet, selon FootMercato, « l’OM a pris récemment quelques renseignements sur la situation du milieu offensif de 25 ans. Pablo Longoria apprécie le natif de la ville phocéenne depuis longtemps et l’OM avait déjà pris la température en mai 2021 pour un transfert sec avant de rencontrer l’entourage du joueur en juillet de cette même année. » Boga, ancien joueur de Sassuolo, n’a pas trouvé sa place à l’Atalanta, il n’a participé qu’à six bouts de matches disputés avec le club italien, Leicester; Bournemouth, la Fiorentina et Valence seraient aussi sur le coup. Pablo Longoria pourrait tenter d’obtenir le prêt de l’ailier gauche de 25 ans formé à l’ASPTT Marseille avant de partir jeune à Chelsea.

Notre journaliste Mourad Aerts, n’avait pas forcément un avis positif sur le joueur :

Cette saison il a été mauvais — Mourad

« Boga, j’ai pas du voir les bons matchs, parce que cette saison il a été mauvais. Alors oui il a ses raisons, avec notamment un Covid long. Plus jeune dans sa carrière, il a été prêté à Rennes ce n’était pas exceptionnel non plus. Mais la saison d’après avec Sassuolo il a été très bon. Il a des qualités incroyables certes, mais moi je ne l’ai jamais vu très bon. Je ne pars pas d’un priori très positif même si certaines personnes qui ont joué avec lui en jeune m’ont dit beaucoup de bien sur lui… » Mourad Aerts— Source: FCM (19/07/21)

Raskin, vraie piste ?

Le milieu de 21 ans Nicolas Raskin semble être la bonne affaire de ce mercato hivernal. Cadre au Standard de Liège avec un but et quatre passes décisives en 17 matchs, le milieu ne manque pas de prétendants…

Natif de Liège, Nicolas Raskin a effectué une belle première partie de saison au Standard et il a récemment manifesté ses envies de départ. Son contrat se termine à la fin de la saison et il refuse de le renouveler.

Les dirigeants du club belge l’ont rétrogradé et il ne jouera plus en équipe première jusqu’à ce qu’il renouvelle son contrat, ce qui est peu probable.

Pablo Longoria a flairé l’opportunité de marché pour l’international belge de moins de 21 ans, mais il devra rivaliser avec d’autres écuries également sur le coup. Selon Mundo Deportivo, Le Barça, Leeds, la Fiorentina ou encore Bruges voudraient profiter de la situation du joueur pour obtenir sa signature.

Lors du mercato estival de 2021, la piste Raskin était déjà sortie parmi les rumeurs de transfert à l’OM. Le journaliste belge Florian Holsbeek avait détaillé les qualités du joueur et son tempérament dans Débat Foot Marseille.

« Raskin est un garçon qui a toujours été international dans les équipes de jeunes avec la Belgique. C’est un milieu de terrain moderne. Si je dois le comparer à un joueur belge, je le comparerais à Steven Defour. Les supporters du Standard de Liège ne seront peut-être pas d’accord mais c’est à peu près le même type de joueur. On ne sait pas si c’est un 8 ou un 6. Il peut évoluer dans les deux positions et peut apporter quelque chose. Il est très accrocheur. Je peux déjà vous dire que si on apprend demain qu’il signe à l’OM, vous allez l’adorer. Il se bat pour le maillot de la première minute à la dernière. C’est vraiment quelqu’un qui donne tout sur le terrain. » Florian Holsbeek – Source : Footballclubdemarseille.fr (28/06/21)

Bailly de retour, titulaire face au TFC ?

Il y a quelques jours, L’Equipe annonçait son retour progressif dans le groupe : c’est désormais chose faite, Eric Bailly a effectué son retour à l’entraînement collectif mercredi, après un mois et demi de blessure.

Prêté avec option d’achat par Manchester United, le défenseur central n’a joué que 515 minutes cette saison en raison de ses blessures à la cuisse. Sa dernière apparition date du 1er novembre lors de la défaite cruelle à domicile contre les Spurs (2-1) en Ligue des Champions.

Lors du stage de préparation à Marbella l’ivoirien a été préservé par le staff Olympien avec notamment des entraînements spécifiques et un protocole de renforcement de la cuisse.

A présent Eric Bailly est enfin prêt à jouer et pourrait faire son retour dès le 29 décembre prochain lors de la réception de Toulouse au Vélodrome. Une très bonne nouvelle pour Igor Tudor qui doit résoudre un véritable casse-tête entre les internationaux, les blessés et les joueurs prêtés… Eric Bailly devrait postuler à une place de titulaire face au TFC dans une semaine…

