OM : Papin rend hommage à un joueur du PSG « il est numéro un partout »

Auteur d’une performance lunaire à la Coupe du Monde au Qatar, Kylian Mbappé a l’étoffe d’un grand joueur et la carrure d’un leader. A seulement 24 ans, le natif de Bondy aurait pu être deux fois champion du Monde.

Grâce à un doublé en l’espace de deux minutes (80′ ; 82′) contre l’Argentine, l’attaquant parisien est un peu plus rentré dans la légende. Son troisième but sur pénalty aura fait sauter de joie tous les français et a fait de lui le meilleur buteur de la compétition avec huit réalisations, devant son coéquipier en club, Lionel Messi, qui s’est consolé avec le trophée.

Récemment rentré dans l’organigramme de l’Olympique de Marseille en tant que conseiller auprès de Pablo Longoria, l’ancien Ballon d’Or, Jean-Pierre Papin, n’a pas tarit d’éloges sur l’ancien monégasque dans une interview pour le Parisien.

« Il est déjà à ce niveau là. Aujourd’hui, il est numéro un partout. Personne ne peut le contester et il va encore progresser. Chaque année, chaque décennie, un joueur ressort et brise ces records. Je ne sais pas si dans la tête de Kylian c’est important d’être plus qu’un autre. Ce qui sera important, c’est qu’il se sente bien, qu’il aille le plus haut possible. Alors, les records tomberont tout seuls. » Jean-Pierre Papin – Le Parisien A LIRE AUSSI : OM : « Sanchez c’est l’exemplarité ! »

Jean-Pierre Papin va être en contact avec les joueurs

« Je tiens à officialiser l’arrivée de Jean-Pierre Papin à l’OM. Il va partir avec l’équipe en Espagne. C’est important de clarifier sa fonction. Depuis que je connais Jean-Pierre, il a une façon très intelligente d’identifier les petits détails autour d’un club. Il va être en contact quotidien avec moi, David (Friio) et Javier (Ribalta). Il va être présent à tous les matchs, à domicile comme à l’extérieur. Avec sa vision, il peut nous donner de bons conseils. Pour construire un club, tu dois avoir des gens à qui l’histoire du club appartient. C’est très important d’avoir Jean-Pierre. Nous, les trois Espagnols, on n’a pas certains petits détails. Quand je partirai de ce club, personne ne se rappelera de qui j’étais dans cinq ans. Mais, dans 100 ans, tout le monde se rappelera de Jean-Pierre Papin. Il va être en contact avec les joueurs. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)